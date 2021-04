Výrubu 85 zdravých stromov vo februári asistovali aj obyvatelia blízkych domov, ktorí sa výrubu snažili zabrániť. Neúspešne.

Neporadila si ani starostka mestkej časti Staré Mesto Zuzana Aufrichtová, ktorá sa pokúsila výrub zdržať, ale právne mal navrch developer.

„Výrubové povolenie z roku 2018 je právoplatné a je viazané na platné stavebné povolenie. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto koná zásadne v rámci svojich zákonných možností a kompetencií,“ povedal nám vtedy hovorca Starého Mesta Matej Števove.

Riešenie s tajomstvom

Začiatkom apríla sa však situácia zvrtla a starostka Aufrichtová oznámila, že sa podarilo nájsť riešenie, ktoré by mohlo zachovať územie Drotárskej do budúcna ako pás verejnej zelene.

„Stavebník je ochotný tento zámer predať. Našiel sa kupec, ktorý by ho kúpil a pozemok na Drotárskej by zamenil s hlavným mestom za pozemok, na ktorom vlastní kupec stavbu, ale pozemok nie, pretože je mestský. Je to elegantné riešenie," vyhlásila Aufrichtová na tlačovej konferencii, ktorú zvolala.

Obyvatelia okolitých domov aj miestni poslanci, ktorí proti výrubu stromov aj výstavbe na tomto mieste bojujú roky sa, samozrejme, potešili. Nikto však nevedel, kto im vlastne pomohol. A tak sa začali šíriť reči o tom, či to neznamená len zmenu developeram, ktorý chce na vyrúbanom pozemku stavať.

Záchrancom je socialistický Dom SZM

Investorom, ktorý pozemok na Drotárskej od developera kúpil, je spoločnosť Murman Group, ktorá vlastní bývalý Dom SZM a neskoršiu reštauráciu na neďalekej Majakovského ulici 9. Spoločnosť Murman green nadobudla nehnuteľnosti na Majakovského 9 v januári, pričom nehnuteľnosti sú postavené na základe právoplatných povolení na pozemkoch vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.

„Hneď po výrube s myšlienkou zámeny pozemkov prišla poslankyňa Dana Kleinert a keďže mňa baví komunálna politika, tak to sledujem. Vtedy ma napadlo, že sa dá spojiť príjemné s užitočným ,a keďže som toho predávajúceho poznal, tak som sa ho rovno spýtal, či by si vedel predstaviť aj takúto variantu,“ povedal nám tajomný záchranca Andrej Martinka zo spoločnosti Murman green.

Bonusom bude originálna talianska reštaurácia

Veci sú niekedy jednoduchšie a logickejšie, ako sa zdá, škoda len, že sa to nepodarilo zrealizovať ešte pred výrubom 85 stromov. Andrej Martinka je však optimista. „Kúpu by som riešil cez bankové financovanie a už sa mi ponúkla aj nadácia banky, že by tam zaplatili výsadbu stromov a myslím si, že veľa ľudí by si tam prišlo vysadiť stromček, teda ja by som osobne šiel určite, bola by to príjemná socializácia a ľudia by aj fyzicky niečo pre prírodu spravili, nielen kritizovali,“ dodáva s úsmevom.

Po otázke, čo vlastne v bývalom Dome SZM na Majakovského chystajú, sa tiež usmieval. „Plánujeme tam otvoriť úžasnú taliansku reštauráciu a na jej prevádzkovanie sme oslovili skvelého talianskeho šéfkuchára, je to Andrea Ena, ktorý sa už v Bratislave osvedčil,“ prezradil Martinka s tým, že už toto leto by si zákazníci mohli posedieť v tomto historicky unikátnom a veľmi príjemnom prostredí pri talianskych špecialitách.