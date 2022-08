Potvrdil sa ten najhorší scenár! Aj napriek obrovskej snahe vedenia žiarskej hlinikárne Slovalco zachovať výrobu hliníka v pôvodnom režime, bude musieť z dôvodu vysokých cien elektrickej energie, výrobu primárneho hliníka postupne ukončiť do konca tohto septembra. Pôjde tak o obrovský problém, ktorý sa dotkne stoviek pracovných miest, čím utrpí celý región.

Zamestnanci hlinikárne Slovalco v Žiari nad Hronom ešte donedávna verili, že sa situácia zmení a vedenie nebude musieť pristúpiť k takémuto kroku. Opak sa však stal skutočnosťou. Rozhodnutie ukončiť výrobu primárneho hliníka je reakciou na vysoké ceny elektriny a nedostatočné kompenzácie, na ktoré Slovalco a iné energeticky náročné podniky upozorňujú už viac ako dva roky.

Do dnešného dňa však nebola prijatá novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorá by stanovila predvídateľný rámec a výšku kompenzácií na úrovni iných priemyselných krajín EÚ. Slovalco z rovnakých dôvodov obmedzilo objem svojej výroby už na prelome rokov 2021 a 2022 na súčasných 60 percent výrobnej kapacity. Proces odstavovania zvyšných elektrolýznych pecí začne okamžite a bude ukončený najneskôr do konca septembra tohto roka.

„Slovalco patrí medzi najekologickejšie a najmodernejšie hlinikárne na svete a je jedným z najväčších zamestnávateľov v Banskobystrickom kraji. Aj preto je nám ľúto, že aj v dôsledku nečinnosti vlády sa ukončí viac ako 70-ročná tradícia výroby hliníka v Žiari nad Hronom,“ hovorí generálny riaditeľ fabriky Slovalco Milan Veselý.

