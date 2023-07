Kuchárske umenie Irenky Píšovej z Banskej Štiavnice poznajú ľudia nielen u nás, ale aj v ďalekej cudzine. Ako spomína táto mimoriadne čiperná dáma, k vareniu sa dostala vďaka rodičom.

“Ešte ako mladá som nevedela uvariť takmer nič. Spomínam si, ako raz v nedeľu rodičia odišli do kostola a mama ma poverila, aby som uvarila rezance do polievky. Zapla som sporák, do hrnca som naliala studenú vodu a rezance som vložila do nej. Čakala som, kedy sa uvaria, ale samozrejme neúspešne,” začína svoje rozprávanie so smiechom.

Nevzdala sa, tento proces zopakovala, no tentokrát už nechala vodu zovrieť a výsledok sa dostavil. Keď sa však vydala, chcela byť vzornou manželkou a matkou, tak si kúpila kuchársku knihu. Kuchárske umenie ju začalo baviť, preto skúšala jeden recept za druhým. “Nie vždy sa mi však jedlo podarilo. Napríklad šišky, ktoré dnes robím s radosťou, išli do koša prvé,” poznamenáva.

Postupom času ju však varenie pohltilo natoľko, že sa rozhodla založiť si na sociálnej sieti stránku s príznačným názvom “Irenkine dobrôtky”. Vznikla v období, keď sa blížil Deň otcov a ona sama chcela niektorých z nich, s ktorými je v kontakte prostredníctvom internetu, prekvapiť. Preto pripravila a nafotila tzv. “Bábovku pre oteckov”, ktorá však pozostávala z mäsa.

