Vláda odklepla daňový bonus na deti, samosprávam však ubral z financií. A pocítime to všetci. Daň z nehnuteľnosti, poplatok za smeti či daň za psa, mestá a obce zvyšujú.

Navyše starostovia a primátori varujú, že to ešte nie je koniec. Financií je menej, budú teda menej svietiť, hore pôjdu poplatky za škôlky či obedy v školách. Priplatíme si na plavárňach, za parkovanie, cesty či chodníky ostanú neopravené.

Samosprávam došla trpezlivosť. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) tvrdí, že nemajú iné východisko ako nátlakové akcie, pretože vláda nerieši problémy občanov. Ako potvrdil podpredseda ZMOS-u a šéf Komory miest ZMOS Jozef Božik, 30. januára mestá a mnohé obce zhasnú na 30 minút verejné osvetlenie. Chcú upozorniť na zúfalú situáciu, keďže pre daňový bonus prišli o financie. A zhasínanie osvetlenia je iba začiatkom protestov.

Takto protestovali zástupcovia miest a obcí pre Úradom vlády SR už vlani v septembri. FOTO TASR - Dano Veselský Zdroj: Dano Veselský

Za problémami je daňový bonus

Za všetkých kolegov to vysvetlil primátor Žiliny Peter Fiabáne. Problémy im narobil daňový bonus, ktorým sa chváli najmä bývalý minister financií Igor Matovič (OĽaNO). „Jeho zavedenie vyzerá lákavo a populárne, ale všetky peniaze, ktoré z neho rodiny dostanú, zobral štát samosprávam,“ konštatuje. Ako dodáva, tieto peniaze musia mestá a obce vybrať od ľudí naspäť, pretože ich potrebujú. „A to prostredníctvom daní a poplatkov, inak sa to odrazí na chode miest a obcí,“ varuje Fiabáne.

A spresňuje, že daňový bonus pripraví mestá a obce o 784 miliónov eur. Michal Kaliňák zo ZMOS-u dodáva: „Štát avizoval kompenzáciu 100 miliónov. Čiže viac ako pol miliardy je vo vzduchu.“

Vyšší poplatok za odpad

Žilina nezvýšila daň za psa a daň z nehnuteľnosti, hore však išiel poplatok za komunálny odpad. „Pri zostavovaní rozpočtu nám chýbalo 10 miliónov eur,“ vyratúva primátor Fiabáne. Vyššie poplatky za odpad prinesú do kasy 2 milióny eur. Mesto si však zobralo pôžičku vo výške 3,8 milióna eur na spolufinancovanie eurofondových projektov. „Asi päť miliónov eur nám v rozpočte i tak stále chýba,“ hovorí primátor. Mestská plaváreň zdvihla vstupné, nie sú peniaze na opravy ciest a chodníkov, mestský dopravný podnik zrejme zredukuje spoje a možno aj počet zamestnancov.

Drahší odpad aj nehnuteľnosti

V Nitre zdvihli poplatok za odpad z 37 na 42 eur za rok, sadzba dane z nehnuteľnosti sa zvýšila z 0,465 na 0,75 eura na m2. Pri byte s rozlohou 60 štvorcových metrov zaplatí majiteľ v tomto roku o 17 eur viac. „V Nitre sa snažíme šetriť napríklad tým, že vypíname osvetlenie dominánt s výnimkou Nitrianskeho hradu a Dražovského kostolíka,“ vysvetľuje primátor Marek Hattas.

Kostol svätého Michala archanjela na skalnatom kopci nad Dražovcami, mestskou časťou Nitry. Teraz zostane bez osvetlenia, pretože samospráva nemá dosť financií. Zdroj: FB/Miro Sabo Photography

Bez vyšších daní to nejde

Prvý muž Banskej Bystrice Ján Nosko tvrdí, že bez zvyšovania daní a poplatkov by mesto nedokázalo poskytovať najdôležitejšie služby pre obyvateľov. „Na chaotické legislatívne zmeny a rodinný balíček radnica dopláca z rozpočtu sumou viac ako 13,4 milióna eur. Daňový bonus pre nás bude znamenať výpadok vyše 2,4 milióna eur a ďalšie 2 milióny v budúcom roku,“ spresňuje. Mesto zvýšilo sadzbu dane z nehnuteľnosti o 50 centov na štvorcový meter a za smeti zaplatia obyvatelia viac o 11 eur.

Zdraženie hrozí viacerým

Trenčania za odpad zaplatia 37,37 eura, vlani to bolo 32,52. Daň z nehnuteľností zostala nezmenená. „Je však možné, že sa budeme musieť napokon aj my zaoberať jej úpravou,“ upozorňuje primátor Richard Rybníček. Mesto sa zatiaľ nechystá obmedziť kultúru, šport či vzdelávanie. Vo februári sa však budú zaoberať zvýšením poplatkov v materskej škole, v sociálnych zariadeniach, za parkovanie. Už teraz si miestni priplácajú za plaváreň.

Trenčiansky hrad z lesoparku. Trenčín bude Európskym mestom kultúry, preto nemôže na niektorých projektoch šetriť. Zdroj: Andrej Spusta

Rybníček pripomína, že Trenčín bude o tri roky Európskym hlavným mestom kultúry. „Budeme reprezentovať nielen seba, ale aj Slovenskú republiku. Nemôžeme zastaviť rozvoj a investície v meste, ani zabrzdiť investície týkajúce sa systémových riešení a opatrení v oblasti energetických úspor,“ podotýka.

Má ťažké srdce na štát, ktorý podľa neho prijíma zákony, ktoré „neustále zvyšujú výdavky samospráv bez dostatočného finančného krytia“. Príkladom je zvyšovanie platov zamestnancov či zvýšenie financovania neštátnych škôl alebo zníženie maximálneho povoleného počtu detí v školskom klube.

Budeme škrtať príspevky

V Košiciach chýba podľa primátora Jaroslava Polačeka na zostavenie vyrovnaného rozpočtu 29 miliónov eur. Daňový bonus z dielne Igora Matoviča spôsobil mestu výpadok 25 miliónov eur. Predpokladá, že len nárast energií bude predstavovať zvýšenie výdavkov o 2,2 milióna eur. Košice sa rozhodli, že daň z nehnuteľnosti nezvýšia. Lenže budú viac škrtať – v mestskej hromadnej doprave, pri dotáciách na kultúrne a športové podujatia. Takto chcú usporiť milión.

Košičania si priplatia v školstve, pohrebníctve a v sociálnej oblasti. Zvýšenie poplatku za odpad o 22 percent prinesie vyše 3 milióny eur. Poplatky v materských školách idú hore o polovicu, poplatky v školských kluboch o tretinu.

Vyššie poplatky za smeti. Čakajú takmer každého. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Za smeti platia viac, čo ešte príde?

V Prešove rátajú so zvýšenými nákladmi od 12 do 16 percent. Toľko podľa primátora Františka Oľhu musí mesto ušetriť. Prešov zatiaľ nemá schválený rozpočet, preto nie je celkom jasné, ako bude šetriť. No už v decembri poslanci odklepli vyšší poplatok za smeti, 49 eur, sadzba dane z nehnuteľnosti vzrástla na 0,638 eura za štvorcový meter.

V rozpočtovom provizóriu je aj Bratislava a niektoré jej mestské časti. Dôvodom je „veľa neznámych“ v legislatíve, takže nedokážu pripraviť zodpovedný rozpočet.

Čo všetko môže zdražieť? Čítajte ďalej!