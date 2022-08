Urastený svalnatý krásavec zaujal aj fimárov! Juraj Višný (85), jeden z prvých kulturistov v bývalom Československu, si zahral supermana v trháku poboku vtedajšej vyhlásenej sexbomby. Mohol byť dokonca prvým americkým supermanom. Žiaľ, osud to zariadil inak...

JA som mohol byť PRVÝ SUPERMAN! Krachlo to na poslednú chvíľu, hovorí Juraj VIŠNÝ

V 50. rokoch minulého storočia sa Juraj Višný stal prvým kulturistom v Bratislave a patril k zakladateľom tohto športového odvetvia vo vtedajšom Československu. Okrem toho vesloval, hral volejbal, vzpieral. Vypracoval si super figúru, vďaka ktorej ho fotografi radi fotili a slečny sa s ním nadšene fotili. Všimli si ho aj filmári a obsadili do úspešného filmu s prvkami komiksu Kdo chce zabít Jessie.

Juraj Višný nám po rokoch prezradil, ako to bolo so spomínaným filmom, v ktorom zažiaril ako Superman a vďaka ktorému mal šancu stať sa hollywoodskou hviezdou. "Koncom roku 1964 som po víťazstve v prvej kulturistickej súťaži na bratislavskej Mladej garde dostal z pražských filmových ateliérov na Barrandove ponuku zúčastniť sa kastingu do filmu. Povedal som si, prečo nie," spomína Juraj Višný. "Pozvali ma na prvý výber, kde sa zišlo asi 20 dobre stavaných a vyzerajúcich mužov. Pomerali si nás, vyskúšali sme si kostýmy a fotili nás," opisuje dianie na konkurze.

Pred 50 rokmi: V roku 1968 sa stal prvým absolútnym majstrom Československa v kulturistike. Zdroj: Archív J.Š.

Až neskôr sa dozvedel, že kandidátov na úlohu vo filme bolo celkovo vyše 200, ale na záverečné kamerové skúšky sa dostali už len traja. "Chceli odo mňa, aby som v miestnosti, ktorá mala byť kuchyňou, pozhadzoval a porozbíjal všetko, čo mi príde pod ruku. Potom som mal vyskočiť z okna na druhom poschodí, chytiť sa asi dva metre vzdialeného lana a spustiť sa po ňom dole," opisuje záverečné skúšky.

Ako vyzeral Juraj Višný ako majster v kulturistike? Pozrite sa v galérii!

Výsledok konkurzu sa mali dozvedieť písomne, ale ešte vraj ani nestihol vyjsť z budovy filmových ateliérov, keď za ním dobehol kameraman Jan Němeček. "Chytil ma za rameno a pošepkal mi: Juro, ty tú úlohu supermana máš. Uveril som tomu až po nakrútení niekoľkých scén už pre film a s mojou účasťou," hovorí Višný.

