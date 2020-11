Už aj tak oslabení majitelia reštaurácií či hotelov, umelci, športovci, cirkvi aj školy majú totiž robiť plošné testovanie. Prvé koncom novembra, ďalšie každé tri týždne.

Aktuálny certifikát by ľuďom umožňoval prístup do prevádzok. Štát organizáciám poskytne len antigénové testy, prípadne ochranné pomôcky. Ostatné si vo vlastnej réžii musia zabezpečiť sami. A premiér hneď aj navrhol: školy poskytnú odberné miesta, reštaurácie či športovci zabezpečia dobrovoľníkov. Zohnať si však musia aj zdravotníkov. Dnes majú prevádzkovatelia povedať premiérovi svoje rozhodnutie. Mnohí sú proti.

Heredoš: Urobme to ako v Rakúsku

Ostro reagovala iniciatíva Zachráňme naše gastro. „Zastupujeme 2 800 majiteľov reštaurácií a rôznych prevádzok z gastronómie a návrh absolútne odmietame. Nepristúpime na takéto požiadavky,“povedal za iniciatívu Miroslav Heredoš. Podľa neho štát namiesto nastavenia jasných pravidiel vydiera. „Nech sa prevádzky na dva týždne zatvoria, nech je lockdown ako v Rakúsku a nech štát zaplatí 80 percent obratu a potom prevádzky zase otvorí,“ povedal Heredoš. Podobne ostro reagovala Únia fitnescentier Slovenska. „Štát nám neponúkol nič,“ uviedla.

Ostatní boli zdržanlivejší. „Hľadáme cestu, aký bude kľúč, aby sme mohli plnohodnotne fungovať. Pre nás je dôležitý december, inak naozaj hrozí, že časť podnikov neprežije sezónu,“ reagoval Marek Harbuľák, šéf Zväzu cestovného ruchu SR.

Rokovať o premiérovom návrhu chcú ešte aj biskupi. „Budú, samozrejme, dôležité konkrétne podmienky praktickej uskutočniteľnosti tohto návrhu,“povedal hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin

Pedagógovia tvrdia, že deti sa nutne potrebujú vrátiť do školy, no testovanie si nevedia predstaviť. „Že by školy zamestnávali lekárov alebo medikov na testovanie? Z čoho by ich platili?“ pýta sa Gabriel Kalna, riaditeľ Základnej školy Pavla Marcelyho na Drieňovej ulici v Bratislave. Erika Drgoňová, riaditeľka ZŠ na Ostredkovej ulici v Bratislave, premiérovi písala. „Mnohé deti stratili motiváciu učiť sa dištančnou formou. Pána premiéra som o tom informovala a požiadala, aby opatrenia smerovali k otvoreniu škôl,“povedala.

SND: Prioritou je hrať

Peter Kováč, generálny riaditeľ SND, hovorí: „Hľadáme spôsob, ako sa vrátiť k režimu, ktorý bol v septembri: polovičné obsadenie sál, šachovnicové sedenie... Pre nás je prioritou, aby sa konečne hralo.“

Tvrdšie reagoval herec Ivan „Tuli“ Vojtek. „Ja by som vláde odporučil, aby mal každý svojho testera v plnej výbave a ten ho bude testovať v pravidelných intervaloch. Nech testujú každého, kto vyjde z bytu, a bude to dokonalé.“

Ideme na doraz

Adam Graňák, spolumajiteľ športovej haly Hangair v Bratislave, si nevie predstaviť, že by sa pustili do testovania. „To si žiada navýšenie ľudských kapacít, najmä o školených odborníkov. Sú to nemalé finančné náklady a koronakríza nás už pripravila o veľmi veľa peňazí,“ argumentuje.

Ľubomír Lenár, riaditeľ Ružinovského športového klubu, pod ktorý patrí aj Zimný štadión Vladimír Dzurillu, hovorí: „Kto by návštevníkom robil testy? Na to treba odborníka a dostatok financií. A to nemáme, už teraz ideme na doraz.“