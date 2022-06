Roman Hanajík vyštudoval vysokú školu ekonomického zamerania. Je na invalidnom dôchodku a aj kvôli svojmu zhoršenému zdraviu sa venuje štúdiu medicínskych otázok. "Ja nemám problém prečítať si dostupné zdroje aj v angličtine, rovnako ako ani pán Bukovský," hovorí Hanajík na adresu svojho žalobcu.

"Ľudia pri prijímaní jeho vysvetlení nepoužívajú rozum, ako ho nepoužíva ani on. Môžu ho mať, ale nezapojili ho do činnosti. Ani MUDr. Bukovský ho nezapojil v dostatočnej miere nutnej pre mudrovanie o úmrtnosti na Covid-19 a význame opatrení proti jeho šíreniu," píše Roman Hanajík na blogu Denníka N.

Igor Bukovský na svojom youtube kanále šíril dezinformácie v spojitosti s Covidom. Najprv mu zablokovali tri videá a neskôr aj celý kanál. Bukovský si na súd priniesol aj svoju novú knihu, do ktorej prelial informácie, ktoré už nemôže naďalej šíriť na svojom youtube. "Nová, nečakaná kniha z dielne Dr. Igora Bukovského prináša koncentrát kľúčových informácií, faktov, úvah a záverov, ktoré boli obsahom jeho mimoriadne populárnych videí a podcastov o koronavíruse SARS-CoV-2, ochorení COVID-19 a problémoch, ktoré so sebou priniesli!" avizuje anotácia.

Teraz sa súdi so svojím neúnavným kritikom Hanajíkom a žiada od neho ako odškodné za nemorálnu ujmu 50 000 €. Dokonca Hanajíka mienil vidieť aj ako aktivistu hnutia Mier pre Ukrajinu, čo Hanajík jednoznačne popiera.

Na včerajšom pojednávaní (23.6.2022) Bukovského advokátka predložila aj viaceré listinné dôkazy - vytlačené posty a tvrdenia Romana Hanajíka. "V lete 2020 sa objavil človek, ktorý polemizoval s mojimi tvrdeniami. Ja som nemal problém s prijatím kritiky ani so spätnou väzbou, ale jeho útoky sa stále stupňovali a už to bolo osobné," uviedol Bukovský na podporenie svojej žaloby.

Najväčší potvrdený hoax, ktorý Bukovský šíril, bola informácia, že až 82 % očkovaných tehotných žien v prvom trimestri potratí. Proti tejto dezinformácii protestovali aj významní odborníci. Lekár Peter Sabaka na vyvrátenie tohto tvrdenia natočil video a doktor Bukovský napokon to svoje stiahol a natočil ospravedlnenie.

Igor Bukovský so svojou krásnou advokátkou cestou na okresný súd v Považskej Bystrici. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

"Ja ľutujem každú chybu, ktorú vo svojom živote urobím a snažím sa k nej pristupovať čestne a v tomto prípade som to spravil tiež. Ospravedlnil som sa za to. Zdôraznil som však aj to, že ja som si tú informáciu, ktorú som použil, nevymyslel. Informácia, ktorú som ja dal von, bola verejne dostupná a nepochádzala z mojej hlavy ani z mojich výpočtov," povedal na margo tvrdení o tehotných ženách Bukovský.

Roman Hanajík je z verejného účinkovania doktora Bukovského pohoršený. Kladie mu za vinu zľahčovanie pandémie a úmrtia na Covid, ktorým by sa podľa jeho mienky dalo zabrániť včasným očkovaním. "Až jedna pätina kritických stavov na JIS-kách boli tehotné ženy!" argumentuje Hanajík.

Súdny spor o ochranu osobnosti s Romanom Hanajíkom prebieha na Okresnom súde v Považskej Bystrici. Súčasne sa Igor Bukovský, ako tvrdí, sporí aj s ministrom financií Igorom Matovičom. Matovič pred dvomi rokmi označil doktora Bukovského za blázna a konšpirátora. Odznelo to naživo vo vysielaní televízie TA3. Bukovský žiada ospravedlnenie, bližšie sa však k sporu nechcel vyjadriť.

