Jedným z nich je aj gitarista zo skupiny Horkýže Slíže Juraj Štefánik, ktorý vlastní už asi 15 rokov chatu v obci Jelenec (okr. Nitra) a za toto obdobie si už našiel svoje miesta, kam sa oplatí ísť. “Keď človek začína hubárčiť, len tak vbehne do lesa, zmätene pobehuje a hľadá huby. Ale teraz už ideme na istotu. V týchto dňoch rastú tak krásne mladé dubáčiky, čo ale bude trvať už len deň, alebo dva. Potom to skončí a budú veľké a červivé. Treba hlavne vystihnúť správny čas,” povedal nám sympatický hudobník, ktorý chodí na huby väčšinou sám.

Občas ho však sprevádza manželka, syn, alebo kamaráti. Miesta a lesy, ktoré primárne navštevuje, sú vzdialené od chát, kde nechodí veľa ľudí. Samotná hubačka trvá niekedy aj 2 - 4 hodiny. Sám ju vníma najmä ako relax, pretože si pri nej oddýchne a vyčistí si hlavu. So stretom medveďa skúsenosť nemá, no vždy je tu určitá obava. V rámci zberu sa orientuje na dubáky, suchohríby, masliaky, plávky, bedle, či kuriatka. “Zbieram vždy len tie huby, ktoré poznám. Raz sa mi dokonca podarilo nájsť aj Hríb satanský. Milujem ten moment, keď idem po lese a zrazu vidím na približne 20 m2 aj 50 krásnych dubákov. To je pre mňa obrovská radosť,” hovorí "Štefko".

Hubárstvo si užíva aj Eva Rusnáková, ktorá pochádza z malej dedinky Kocurany (okr. Prievidza). A venuje sa mu už od svojich 6 rokov. Cestu k tejto činnosti jej ukázali rodičia, no aj postupom času si uvedomovala, že ju to stále baví. “Je to psychohygiena, oddych a nesmierna radosť a vášeň. Na huby chodím tak často, ako sa len dá. Vždy keď mám voľno, celú dovolenku, víkendy a chodím aj večer po práci. Dokonca aj po tme, keď sa nedá cez deň,” hovorí s úsmevom mladá dievčina.

Článok si čítajte na ďalšej strane: