Hoci sa zdá, že kríza v zdravotníctve je už zažehnaná, pravda to celkom nie je. Vláda síce zvýšila platy lekárom v štátnych nemocniciach a pridala aj zdravotníckym pracovníkom, no ambulantní lekári zostali bokom. Kardiologička z Bratislavy sa rozhodla tento problém riešiť po svojom a do cenníka svojej ambulancie pridala nový poplatok.

"Vzhľadom na enormné zvýšenie prevádzkových nákladov ambulancie - nárast cien energií, nájomného, zdravotníckeho a spotrebného materiálu už nie sme schopní udržať prevádzku ambulancie bez dodatočných zdrojov," uviedla ambulancia v oznámení.

"Aj z tohto dôvodu zavádzame od 3. 2. 2023 nový poplatok: Kompenzácia prevádzkových nákladov ambulancie." V plnom znení, spolu s cenami, ho nájdete v galérii. Lekárka nám túto informáciu telefonicky potvrdila.

"Na problém v súvislosti s nárastom cien energií a jeho dopad na ambulantný sektor sme upozorňovali počas celého minulého roka. Rokovali sme s MZ SR, ktorému sme predostreli aj náš návrh riešenia energetickej krízy v ambulantnom sektore. Keďže táto si vyžaduje nadrezortnú spoluprácu, bolo nám koncom roka prisľúbené, že MZ SR s našim návrhom osloví na spoluprácu MH SR. Nateraz však spätnú väzbu nemáme," uviedla pre Plus JEDEN DEŇ Naďa Trenčanská Bedušová, výkonná riaditeľka Zväzu ambulantných poskytovateľov.

"Zväz ambulantných poskytovateľov so svojimi členmi pravidelne komunikuje a aj v tejto súvislosti sme ich nateraz ešte žiadali o trpezlivosť. Keďže naše rokovania ako s MZSR ohľadom riešenia rastúcich cien energií či dofinancovania rezortu, tak so zdravotnými poisťovňami stále prebiehajú," pokračovala. "Žiaľ, už v minulom roku boli viaceré ambulancie nútené svoju činnosť z tohto dôvodu ukončiť a svoje ambulancie zatvorili bez náhrady. Ostatní naši členovia zatiaľ čakajú a snažia sa situáciu zvládnuť, no veľa času už nám nezostáva. Naše aktuálne platné zmluvy so zdravotnými poisťovňami končia 31.1.2023. Ak však do tohto termínu nedôjde k dofinancovaniu, ktoré by reflektovalo skutočné náklady a predstaveniu použiteľného riešenia energetickej krízy v ambulantnom sektore, budeme nútení takého zmluvy nepodpísať."

Tieto náklady, podľa Trenčanskej Bedušovej, rovnako vo všetkých ostatných podnikateľských odvetviach, súvisia predovšetkým s vysokou infláciou a prudkým nárastom cien energií. V prípade ambulancií boli tieto vyššie vymenované dôvody len akýmsi povestným posledným klincom.

Základným problémom je to, že ambulantný sektor je dlhodobo chronicky podfinancovaný, tvrdí. "Naši poskytovatelia, hoci sú podnikatelia, pracujú vo veľmi znevýhodnených podmienkach. Na jednej strane je katalóg výkonov starý 17 rokov, na základe ktorého je ohodnotená nielen cena ich práce, ale aj zároveň pokrýva ceny vstupných materiálov, na strane druhej stále rastúce náklady. To znamená, že asi ako jediní na Slovensku pracujú za 17 rokov staré ceny a ich príjmy sú tvrdo regulované. Toto je dlhodobo neudržateľné. Napriek všetkému vymenovanému im však tohto roku bolo v rozpočte priznaných navýšenie len na úrovni 6-7%. Toto sú čísla, s ktorými pracujú aj zdravotné poisťovne. Matematika je exaktná veda a čísla nepustia. Ľudovo povedané povedané: Kde nič nie je, ani čert neberie.

Pocíti to teda pacient, ak do ambulancií neprídu ďalšie peniaze? "Pacienti to cítia už dnes, minimálne v dlhších čakacích dobách, to je dôsledok zatvárania sa ambulancií po celom Slovensku bez náhrady. Ak sa však v najbližších dňoch niečo nezmení, situácia bude eskalovať. Ak by sme boli nútení nové dodatky so zdravotnými poisťovňami nepodpísať, ocitli by sme sa v takzvanom nezmluvnom vzťahu, kedy by poskytovanie zdravotnej starostlivosti bolo hradené priamymi platbami zo strany pacientov," dodala Naďa Trenčanská Bedušová, výkonná riaditeľka Zväzu ambulantných poskytovateľov.

Oznam o novom poplatku bratislavskej kardiologičky nájdete v galérii >>>