Lehel Horváth, muž, ktorý mal údajne aj pomlieť človeka v mlynčeku, na pojednávaní Špecializovaného trestného súdu opäť tvrdil, že mu je zle a nemôže sa ho zúčastniť. A to aj napriek tomu, že privolaný lekár skonštatoval, že je zdravotne schopný pojednávania. Senát však nakoniec zrušil všetky augustové zasadania v jeho prípade a rozhodol o pribratí znalca z odboru zdravotníctva na preverenie jeho zdravotného stavu.

Horváth je považovaný za hrobára mafiánskej skupiny známej pod menom sátorovci. Dokonca mal aj vykostiť človeka a pozostatky pomlieť v mlynčeku. Sátorovci sú považovaní za najbrutálnejší mafiánsky gang z južného Slovenska. Horváth tvrdí, že všetko robil len preto, lebo mal panický strach z bosa Sátorovcov Ľudovíta (Lajosa) Sátoru.

„Nikdy som nikoho nezabil, len som zakopal obete tak, ako to odo mňa žiadal Sátor. Ak by som kládol odpor, tak ma zabije. To je môj jediný hriech,“ povedal Lehel Horváth na jednom z pojednávaní.

Horváthovi dáva prokuratúra za vinu, že mal zastreliť bossa skupiny Lajosa Sátora. Telo šéfa mafiánskeho gangu z južného Slovenska sa doteraz nenašlo.

Iveta mala svoju levicu Sambu veľmi rada. Manželia ju dokonca chovali vo svojom dome. Aj preto sa Lehel bráni, že levica na ňu skočila a spôsobila jej zlomeniny iba preto, že bola rozrušená. Zdroj: fb

Spolu so svojím synom čelil Horváth aj obžalobe, že mal brutálnym spôsobom dokopať svoju manželku Ivetu. Podľa prokuratúry mu mal pomáhať aj syn z predchádzajúceho manželstva. Následne ju mal dobitú podhodiť svojmu domácemu miláčikovi - levici, ktorá sa je však vôbec nedotkla. Manželka vyzdravela a neskôr svoje tvrdenia voči manželovi odvolala. Okresný súd v Trnave v roku 2020 ho spolu so synom pre procesné chyby, počas výsluchu poškodenej, oslobodil spod obžaloby.

Lehel Horváth je známy svojimi obštrukciami na pojednávaniach a nebolo tomu inak ani na aktuálnom.

Pojednávanie s „hrobárom“ sátorovcov sa vo štvrtok (10.8.) začalo až takmer s dvojhodinovým meškaním. Lehelovi Horváthovi malo prísť opäť zle. Privolaný lekár však konštatoval, že je zdravotne schopný a môže sa zúčastniť pojednávania. Aj napriek tomu Horváth vyhlásil, že nie je schopný sa zúčastniť pojednávania.

Všetky augustové termíny preto senát zrušil. Ďalšie pojednávanie je naplánované na 12.septembra. Senát rozhodol, že bude potrebné vo veci pribrať znalca z odboru zdravotníctva na preverenie zdravotného stavu obžalovaného.