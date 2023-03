Najväčšie trenčianske sídlisko Juh zažilo vo štvrtok večer útok ako z hororu. Ženu (54) napadol americký stafordšírsky teriér a spôsobil jej natoľko desivé zranenia, že ju museli z Trenčína prevážať na špecializované pracovisko do Bratislavy.

Policajti v Trenčíne vyšetrujú prípad napadnutia 54-ročnej ženy psom rasy Americký stafordšírsky teriér. "Na základe doteraz zisteného, k útoku psa došlo včera pred 19.00 hod. na sídlisku Juh v Trenčíne. Pes počas venčenia napadol okoloidúcu ženu a spôsobil je zranenia, ktoré si vyžiadali jej okamžitú hospitalizáciu. Doba liečenia zatiaľ nie je známa," potvrdila trenčianska policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

"V predmetnej veci poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ z Trenčína začal trestné stíhanie a to vo veci prečinu „Ublíženie na zdraví“. Uvedený prípad v štádiu vyšetrovania a vykonávame všetky potrebné procesné úkony s cieľom jeho náležitého objasnenia," uzavrela K. Kuzmová.

Ženu hospitalizovali v trenčianskej Fakultnej nemocnici, odtiaľ ju však urýchlene viezli do nemocnice v Bratislave. "Na urgentnom príjme sme ošetrili ženu po napadnutí psom, pacientka bola následne prevezená na vyššie pracovisko," povedala hovorkyňa trenčianskej nemocnice Martina Holecová. Rozsah zranení však neupresnila, tie však majú byť veľmi vážne.

K útoku došlo na ulici Halašu na najväčšom trenčianskom sídlisku. Na chodníku sa ešte stále nachádzajú stopy krvi. "Ja som to priamo nevidela, ale suseda vravela, že videla, ako pes najprv pani kúsal do nôh, potom sa jej zahryzol do stehna, zvalil ju na zem a kaličil jej tvár. Vraj jej odhryzol aj spodnú peru," povedala vystrašená obyvateľka sídliska. "Videl som až keď prišla polícia a susedia, pani ležala na zemi v krvi," uzavrel ďalší svedok.

Majiteľ psa aj obeť bývajú podľa našich informácií na jednom sídlisku, dokonca v tom istom bytovom dome. Sú teda susedia. Podľa ľudí z vchodu nejde o agresívneho psa a nevedia si teda vysvetliť, čo sa mohlo stať.

