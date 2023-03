Obce Nedožery-Brezany a Tužinu od seba delí po ceste len 9,2 kilometra, cez les je vzdialenosť ešte oveľa menšia. Podľa hovorkyne trenčianske polície Kataríny Kuzmovej ide o medveďa hnedého s váhou približne 180 kilogramov. "Niekoľkokrát pohrýzol poľovného hospodára pri vysádzaní stromov v Ostrej doline, v katastrálnom území obce Nedožery-Brezany, na pravom ramene a pravom boku," povedala K. Kuzmová.

Muž (55) bol prevezený do nemocnice. Podľa polície je mimo ohrozenia života. "Polícia už kontaktovala obec Nedožery-Brezany, aby informovala o útoku svojich občanov. Vyrozumený bol aj Zásahový tím pre medveďa hnedého," dodala K. Kuzmová. Tá potvrdila, že za posledný týždeň ide už o druhé napadnutie človeka medveďom. Polícia preto vyzýva ľudí, aby boli pri pohybe v prírode maximálne opatrní.

Do Nedožier sa chystá aj Zásahový tím pre medveďa hnedého. "Aktuálne túto informáciu nevieme ani vyvrátiť, ale ani potvrdiť. Zásahový tím pri medveďa hnedého vykoná na mieste útoku zajtra obhliadku lokality, pri ktorej zistí bližšie informácie, ako sú pobytové znaky medveďa, na základe ktorých bude vedieť viac," povedal Jaroslav Slašťan zo Zásahového tímu medveďa hnedého.

Na nebezpečenstvo v lese upozornila ľudí aj obec Nedožery-Brezany. "Rýchlo som volal na úrad, dali sme to na sociálnu sieť, do rozhlasu, aby si ľudia dávali, pozor, aby boli obozretní, keď pôjdu do lesa," povedal starosta obce Jaroslav Pekár.

Len pred siedmymi dňami útočil medveď hnedý aj v susednej obci Tužina, kde uhryzol do lýtka 38-ročného muža. Ten bol s kamarátmi a so psami na prechádzke v lese nad obcou. Išlo o obyvateľa obce, ktorého jednorazovo ošetrili v bojnickej nemocnici. Lesy nad Tužinou i nad obcou Nedožery-Brezany sú známe výskytom medveďov.

