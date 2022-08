Adam sa do povedomia verejnosti dostal nielen svojou výnimočnou hrou, ale aj svojím životným postojom a verejným vystupovaním. "Vidím to doma, takto ma vychovali rodičia," pochválil mladý športovec prostredie, v ktorom vyrastal. V Ratnovciach , kde Sýkorovci bývajú v rodinnom dome, trávi rodina spoločné voľné chvíle a užívajú si prítomnosť jeden druhého. "Aký som brat? Mám super sestru, máme výborný vzťah, máme sa radi," prezradil nám o svojej mladšej sestre Sofii, ktorá zjavne zdedila talent po rodičoch a krásu po atraktívnej Adamovej mame Adriane.

Ich mamina Adriana na šport nedá rovnako dopustiť, ako jej manžel Roman. "Keď sa deti narodili, šport musel ísť trocha bokom, veľa času sme museli venovať najmä Adamkovi, kvôli tréningom." povedala nám. " Žili sme od mala hokejom, Adamovi sme chodili na každý zápas." Adam počas školského roka býva v Nitre na podnájme, otec Roman dodá, že mu to pripomína vlastný príbeh, keď aj on odišiel z domu kvôli hokeju ako pubertiak. "Mne osobne to však dalo do života veľa, spoznal som veľa ľudí, stal som sa zodpovedným a naučil som sa spoliehať sám na seba," zaspomínal si a preto o Adama nebojí. "Prezradím, že keď sme ale dávali Adama do Nitry a bol iba siedmak, moji rodičia a manželka boli proti," dodá Roman, ktorý sa tiež už ako devätnásťročný ocitol v Amerike.

Sýkorovci sú spolu už 25 rokov a netaja, že sa majú navzájom veľmi radi. "Robíme všetko spolu, nikto nám nič nedal zadarmo, rovnako ako nedostanú ani naše deti," so smiechom prezradil Adamov otec Roman, ktorý v súčasnosti pôsobí ako generálny manažér mládežníckej hokejovej reprezentácie. "Rovnako ako Adama podporujeme aj našu dcéru Sofiu, ktorá sa rozhodla stať sa tanečnou umelkyňou. Študuje v Bratislave na tanečnom konzervatóriu." Obaja rodičia netaja, že vzdelanie svojich detí, napriek športu, považujú za dôležité. "Sama som skončila Fakultu telesnej výchovy a športu, a hoci som sa napokon po škole uberala iným smerom, škola mi do života predsa len niečo dala," prezradila mama Adriana, ktorá pracuje vo farmaceutickom sektore. Rovnaký názor zastáva aj Roman Sýkora, ktorý si veľmi dobre uvedomuje, že kariéra hokejistu býva často vrtkavá. "Ja som skončil iba strednú školu, pretože kvôli odchodu do Ameriky som na výške prestal študovať a viac som sa do školy nevrátil. Mal som aj nejaké zranenia, takže napokon som si urobil trenérske kurzy a až neskôr som si dokončil vysokú školu a získal trenérsku licenciu. Len veľmi málo hokejistov sa napokon stane profesionálmi, preto sa snažíme Adama do učenia motivovať."

Na čo rozhodne Sýkorovci dbajú, je vzťah medzi súrodencami, ktorý sa snažia podporovať a vzájomne pestovať. Zaujíma nás, či je Sofii za rodinou príliš smutno, keď je počas roka väčšinou na internáte. "Ani nie, mám tam kamarátky," prezradila nám a dodala, že sa o ňu rodičia obávať nemusia, ich voľný čas majú pod kontrolou profesionálne vychovávateľky. "Na našej škole máme veľa výborných tanečníkov, mnohí z nich ma inšpirujú. Veľmi sa mi páči štýl tanca, ktorý má Xénia Gregušová, patrí medzi moje vzory. Žiaľ, s bratom nemáme veľa možností navzájom sa ísť podporiť na vystúpenie či zápas, ale doma sa vždy stretneme a porozprávame sa," prezradil nám Sofia Sýkorová. To, ako jej ide tanec, si pozrite na jej instagrame a v našom videu! Ako podotkol ich otec Roman, nie je nič krajšie ako súrodenecká láska!

Exkluzívne fotografie rodiny hokejistu Adama Sýkoru si pozrite v našej galérii!

