Hľadá lásku z autobusu: Pomôžete mladej Bratislavčanke nájsť chlapca, do ktorého sa zamilovala?

„Kamoška hľadá chalana, s ktorým sa viezla v auguste v buse a padli si do oka, no ona to nedala na sebe poznať. Odvtedy chodí každý deň tým istým busom, aby ho stretla, ale nedarí sa,“ napísala kamarátka zamilovanej Martina na sociálnej sieti a vyzvala všetkých, aby tento príbeh lásky na prvý pohľad zdieľali až kým sa nedostane k dotyčnému, aby sa mohol ozvať.

15 minút zamilovaných pohľadov

Má ním byť mladík, ktorý pri jazde z Dlhých dielov až k zastávke Chatam Sofer sedel 5. augusta od 8:20 do 8:35 hodiny pri zamilovanej dievčine.

Ich pohľady sa stretli a takmer celú cestu, ktorá trvala asi 15 minút, sa na seba pozerali. Ani jeden však nemal odvahu osloviť toho druhého, hoci sympatie boli evidntne na oboch stranách.

Pomôžte mladej láske!

Mladík po chvíli z autobusu vystúpil a zmizol v električke. Dievčina si až v tej chvíli uvedomila, že ho chce, ale bolo neskoro. Zostala jej len nádej, že ho ešte niekedy stretne. Chodí tým istým autobusom každý deň s nádejpu, že ho stretne, ale zatiaľ neúspešne. ak ste boli svedkami tejto udalosti alebo poznáte dotyčného mládenca, ozvite sa a pomôžte mladej láske!

„Srdce sa mi rozbúchalo, alebo zastalo. Ani sama neviem. Jednoducho v tej chvíli zastal čas. Pozerali sme na seba a ja som cítila, ako jeho pohľad preniká až k mojej duši,“ popísala dievčina moment osudového stretnutia v povied, ktorú hneď po ňom napísala. Celú poviedku nájdete na ďalšej strane.

Vznikla dokonca aj webová stránka o tejto romantickej udalosti. Nájdete ju TU.