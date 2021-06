Z týchto 10 prísad pripravíte 5 TOP malinoviek: Voda, ľad, cukor, mäta, melón, maliny, citróny, limetky, jahody, čučoriedky.

Domáca čučoriedková limonáda

Prírodné malinovky sú na leto najlepšie. Zdroj: Chateau Apponyi

POTREBUJETE

750 g čučoriedok

50 g cukru

3 limetky

600 ml vody

mätu

ľad

POSTUP

Čučoriedky a cukor dajte do nádoby a zalejte šťavou z limetiek. Všetko jemne roztlačte. Prelejte cez jemné sitko, rozlejte do pohárov a každý doplňte vodou a ľadom. Ako ozdobu môžete použiť plátky citróna a mätu alebo hoďte do pohára pár celých čučoriedok. Vyzerá aj chutí skvele.