Vodcom tohto gangu má byť podľa našich informácií iba 14-ročná Ela. „Tie deti bežne vidím, hlavne teda práve Elu. Odjakživa mala vodcovské aj násilné sklony,“ povedala pre Plus JEDEN DEŇ mladá mamička z Miloslavova.

VIDEO: Pozrite sa na ohavné video, ktoré natočila táto skupina.

Svoje deti vraj pravidelne upozorňuje, aby sa so skupinkou nestýkali. Problém má trvať už roky. Dievča vraj má podľa narich informácií spoločne s kamarátmi popíjať alkohol. Robia to vraj už od svojich jedenástich, pričom teraz majú asi štrnásť! „Jej babku som na to už pred rokom upozornila, iba sa zasmiala a odpovedala: Veď my vieme, aká je naša Ela,“ povedal zdroj, ktorý si želá zostať v anonymite.

Na obecnom úrade nie je táto partia neznáma. Domáci však tvrdia, že mnohé deti nie sú z Miloslavova, ale za kamarátmi sem dochádzajú. Ide o okolité obce - Kvetoslavov, Lehnice, Šamorín a niektorí sú dokonca z Podunajských Biskupíc v Bratislave. Do Miloslavova prichádzajú vlakom. Sami si hovoria „Ghetto z Miloslavova“.

Anketa Myslíte si, že sa takéto prípady dejú viac, ako sa o nich hovorí? Áno. 98% Nie. 2% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Tentoraz to však zrejme poriadne prehnali. Alkohol už pravdepodobne nebol dostačujúcou zábavkou, pretože za obeť im padla ich mladšia kamarátka Andrea (11) z neďalekých Lehníc, ktorú mali násilím opiť a zbiť.

My sme sa vybrali pozrieť, ako to tam vyzerá. Celý areál je riadne veľký a nachádza sa v ňom viac väčších budov. Jedna sa využíva na spomínaný airsoft, pričom ostatné sú prázdne. Zadná časť jednej z nich napovedá, že tam nejakí ľudia pravidelne chodia. Nachádza sa tam veľké množstvo rôzneho neporiadku, ale hlavne sklenených fliaš od alkoholu a plastových fliaš od známeho kolového nápoja. Okrem smradu zatuchliny a posprejovaných stien tu však nič iné nenájdete.

V nedeľu sa deti pod vedením Ely vybrali do opusteného družstva popíjať alkohol. „Boli štyria, v nedeľu okolo obeda, asi jednej hodiny, presne neviem. Videla som ich pri kostole rozprávať sa, prejsť cez priechod a smerovať si to na Čerešňovú ulicu,“ povedala žena, ktorá partiu stretla tesne pred incidentom.

VIDEO: Pozrite sa na miesto, kde sa v nedeľu odohrali scény ako z hororu!

Mladá Ela sa mala pravidelne chváliť okoliu, že jej nič nehrozí, lebo jej mama je policajtka. Údajne to hovorila aj v škole, a preto má z nej každý strach.

Ako v Miloslavove fetujú ôsmaci, si prečítate na druhej strane!