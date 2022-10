Ďalšia tragédia sa odohrala tentoraz pri Leviciach, informuje denník Nový Čas. Vodič prešiel do protismeru a nápalil to do auta, v ktorom sedel malý Mathias. Chlapčeka museli vrtuľníkom transportovať do nemocnice. Utrpel vážne zranenia a jeho otec Dávid prostredníctvom internetu prosí ľudí, aby išli darovať krv a pomohli jeho synovi.

V stredu podvečer došlo k tragickej autonehode. Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj

Chlapca ohrozila chvíľa nepozornosti na ceste v smere na Kalinčiakovo. „Leteckí záchranári si na mieste nehody prevzali 3-ročné dieťatko, ktoré bolo na umelej pľúcnej ventilácii. S vážnymi poraneniami bolo letecky transportované do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici,“ informovala Zuzana Hopjaková, hovorkyňa leteckých záchranárov.

Len 3-ročný Mathiasko, ktorý sedel v jednom z vozidiel, teraz bojuje o život! Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj

Mathias sa nachádza v kritickom stave a jeho otec prosí o pomoc: „Priatelia, srdečne by som vás chcel poprosiť za môjho trojročného syna, ktorý mal vážnu autonehodu a je v kritickom stave, o darovanie krvi hocikde po Slovensku,“ napísal zronený otec. V Leviciach naplánovali viacero hromadných odberov, aby chlapcovi pomohli.

Testy na alkohol boli negatívne. (Ilustračné foto) Zdroj: Facebook/Polícia - Žilinský kraj

Nehodu intenzívne vyšetrujú policajti. „V stredu 19-ročný vodič jazdiaci na Renaulte Laguna po levickej miestnej časti Čankov v smere na Kalinčiakovo pri prejazde rovného úseku cesty z doposiaľ nezistenej príčiny prešiel so svojím vozidlom do protismeru, kde sa čelne zrazil s vozidlom Peugeot 306 SW, ktoré viedol 21-ročný vodič. Následne narazil do prednej časti BMW 740d, ktoré viedol 34-ročný vodič,“ píše polícia na sociálnej sieti. Vykonali aj dychové skúšky, ktoré boli negatívne. Vodič Peugeotu a jeho spolujazdkyňa (22) utrpeli stredne ťažké zranenia.