"Ukrajinské deti každý deň umierajú a my nemôžeme len tak sedieť a pozerať sa na to. Utiekli sme pred vojnou, ale to neznamená, že sme slabé. Naši príbuzní bojujú za našu vlasť a aj my chceme pomôcť a bojovať, ako vieme. Aj tým, že budeme upozorňovať na zločiny, ktoré činia okupanti v našej domovine," vyjadrila sa jedna z organizátoriek pochodu Yulia Tupikina.

Pochod sa uskutočnil v centre Bratislavy, účastníci išli z Rybného námestia na Hlavné námestie. Stojí za ním hnutie Pochod ukrajinských žien v spolupráci so Znepokojenými matkami a iniciatívou Mier Ukrajine. Podľa organizátora sa pochodu zúčastnilo približne 800 ľudí.

Toto však nie je jediny protest, ktorý sa v Bratislave udial. Len pred niekoľkými dňami sa viac ako 60 ľudí zapojilo do protestu Musíme zastaviť genocídu na Ukrajine. Pred ruským veľvyslanectvom na Godrovej ulici ľahnutím na zem reagovali na hrôzu, ktorá sa momentálne deje na Ukrajine.

"Ľahneme si na zem na protest proti genocíde na Ukrajine, proti jej popieraniu Ruskom a jej zľahčovaniu. Vojnové zločiny, ako aj celá táto Putinova vojna, sa musia okamžite zastaviť," vyzývali ešte pred prostestom členovia občianskej iniciatívy, podľa ktorej môžu zastaviť ďalšie masakre iba najprísnejšie sankcie voči Rusku.