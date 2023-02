S Alexom sa rozlúčila celá obec. Na hasičskom aute prišli aj dobrovoľní hasiči z obce. Kamaráti si priniesli balóniky, ktoré po obrade pustili za Alexom do neba. Na smútočnom obrade nezostalo jedno oko suché. "Keď som sa dozvedel, aká strašná tragédia sa stalo, uvedomil som si, že naozaj stačí veľmi málo a náš život sa skončí. Aký krehký je náš život. Musíme žiť s vedomím, že môže kedykoľvek skončiť. Tragédie sa nám nevyhýbajú," povedal na obrade kňaz. Ten mal pre smútiacu rodinu odkaz. "Malý Alex už je v nebi. Už netrpí. Je šťastný," adresoval zdrvenej rodine.

Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a včera aj obvinila 19-ročného mladíka, ktorý do chlapca vo veľkej rýchlosti narazil. Mladík má pochádzať z Terchovej. Lyžiara zachytili kamery pri turniketoch, samotnú zrážku však na nich vidno nie je, miesto, kde sa odohrala, nie je monitorované. Nehoda sa udiala na strmej zjazdovke číslo 9 Laliky - Strmá. Podľa svedkov sa mal lyžiar rútiť veľkou rýchlosťou a cestou nabrať osemročného Alexa. Chlapec mal na hlave prilbu, ale ani tá ho nedokázala ochrániť. Po zrážke zostal nehybne ležať a prvú pomoc mu okamžite poskytla rodina, horskí a neskôr aj leteckí záchranári.

Podľa mamy Alexa Anežky lyžiar po zrážke pri jej synovi zastavil, plakal a ľutoval, čo sa stalo. "Ako sa dá takého človeka odsúdiť? Je to tragédia pre obe rodiny. Ten chlapec si to ponesie celý život s nami. Nikto nevie, netuší, čo sa v ňom odohráva. Je ľahké niekoho nenávidieť a obviniť, ale ťažšie je odpustiť. Mne to Alexka, milovaného synčeka a vtipálka nevráti. A nebudem v sebe živiť nenávisť, ktorá by ma skôr zničila ako pomohla," povedala s obrovskou pokorou napriek nesmiernej bolesti zo straty syna Anežka.

Podľa hovorkyne leteckých záchranárov Zuzany Hopjakovej museli len za posledný necelý týždeň zasahovať pri štrnástich prípadoch úrazov na lyžiarskych svahoch a zjazdovkách, pričom v šiestich prípadoch išlo o deti. Vo väčšine prípadov sa pritom jednalo o vážne zranenia, napríklad komplikované zlomeniny, zlomeniny stehenných kostí, aj úrazy hlavy.

Prečítajte si tiež: