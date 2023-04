Aj keď Rezešovci už majú časy najväčšej slávy za sebou, stále vyznávajú vyšší životný štýl. A hoci peniaze po otcovi sa pomaly rozkotúľali, Július Rezeš opravuje dom v Košiciach. Týždenník PLUS 7 DNÍ zisťoval, ako to tam vyzerá.

V deväťdesiatych rokoch patril Alexander Rezeš (†54) k najvýznamnejším Slovákom a podnikateľom, mal silné väzby na vládnucich činiteľov, sám bol istý čas ministrom. Takže latku finančného zaistenia rodiny nastavil poriadne vysoko. Lenže rezešovské impérium, ako sa ukázalo, nebolo večné.

Rúcať sa začalo po páde mečiarizmu, po smrti Alexandra Rezeša a väzbe dcéry Evy Varholíkovej, ktorá v Maďarsku spôsobila pod vplyvom alkoholu tragickú nehodu. Po prepustení žila mladá Eva s mamou Evou v luxusnej rodinnej vile v Košiciach, no tej sa čoskoro zbavili a presťahovali sa do skromnejších bytov. Veľký dom so záhradou si v metropole východu nechal iba syn Július Rezeš s rodinou. Teraz ho dokonca začal renovovať.

Ceý pôvodný čláok z PLUS 7 DNÍ TU!

Pôvodné rodinné sídlo bolo symbolom prepychu - hoci pre niekoho gýčovitého a prehnaného. Vo vile bol kozub z talianskeho mramoru, kachle obložené dvadsaťštyrikarátovým zlatom či nábytok a koberce značky Versace. Lenže na vilu, ktorú si niekdajší ocielarsky magnát a minister dopravy zariadil v barokovom štýle, jeho príbuzní už iba spomínajú. V roku 2020 ju rodina predala, i keď zrejme za nižšiu cenu ako bolo odhadovaných 1,7 milióna eur.

Rezešovci sa postupne zbavili aj ďalších nehnuteľností - a nielen v Košiciach. Predali budovu v Košiciach, časť hotela Slovan aj Grandhotel v Starom Smokovci. Pred desiatimi rokmi sa Július zbavil veľkého domu na bratislavských Kramároch, v roku 2015 predala svoj košický dom Eva Varholíková a nového majiteľa našli aj pre historickú budovu v centre Košíc.

Aj keď sa po Košiciach stále hlasnejšie hovorí, že Rezešovci výrazne schudobneli, podľa všetkého si žijú stále lepšie ako väčšina Slovákov. Vdova Eva sa presťahovala do obce Malá Ida v okrese Košice, kde má štvorizbový byt v radovej zástavbe s predzáhradkou a terasou. Dcéra Eva Varholíková sa usadila v štýlovej rezidencii Cassovar v Košiciach.

Július Rezeš opravuje rodinnú vilu: Ako to komentovala jeho manželka čítajte na ďalšej strane!