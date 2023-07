"Tragédii predchádzala hádka, ktorá skončila tým, že obvinený sotil nebohého do vôd. Štrbského plesa a následne mu zatlačil hlavu pod vodu a držal ho tak dovtedy kým neprestal javiť známky života," informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobaník. Andreja už polícia zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia. "Po vykonaní potrebných procesných úkonov mu v piatok vyšetrovateľ vzniesol obvinenie pre vyššie uvedený trestný čin. Na obvineného bol spracovaný podnet na vzatie do väzby," spresnil policajný hovorca.

Rodina zavraždeného Juraja Bednára žije v Nitre, mestskej štvrti Janíkovce. Správa o nečakanej smrti syna jeho mamu Annu a otčima, ktorý ho vychovával od troch rokov, nesmierne zaskočila. "Dozvedeli sme sa to z internetu, nikto nám to oficiálne neoznámil," povedala nám Anna Gedaiová. Vysvetlila, že Juraj, hoci už bol dospelý, býval s nimi a do Tatier si chodieval vyvetrať hlavu. "Mal to tam rád, jeho otec a brat totiž žijú v Žiline. Tí sa o jeho smrti dozvedeli prví," pokračuje pani Anna.

"Juraj mal také túlavé topánky. Viete, doma sme sa občas pochytili, lebo nechodil do práce, neraz si vypil viac, ako treba, a potom ho to ťahalo tam hore, za otcom," pokračuje mama. "Keď sa to v stredu stalo, tak podľa nájdených dokladov polícia zistila jeho totožnosť a kontaktovala otca, ktorý potvrdil, že ide o Juraja. Toho kamaráta, ktorý ho zabil, ani nepoznáme. Nevieme, o koho ide."

Anna Gedaiová pokračuje, že hoci Juraj pri jednej práci nevydržal, napriek tomu bol šikovný. "Chodieval pomáhať kde komu, aj si ho chválili. Škoda toho alkoholu. No nezaslúžil si takto skončiť a zomrieť, to veru nie," dodá. "Kvôli cigaretám sa vraj pohádali, v piatok sme to videli v správach."

Rodina teraz čaká na prevoz ostatkov do Nitry, aby mohli pripraviť pohreb. "Malo by to stáť približne 600 eur," pokračuje Anna. "Zložíme sa na to celá rodina...," dodá. "K nám domov zatiaľ nikto neprišiel niečo zisťovať. Na políciu v Nitre sme si išli len vyzdvihnúť papiere," dodala mama. "Bratove telo sme nevideli, identifikovali ho podľa dokladov, polícia mala kontakt iba na jeho otca. Mamu vraj nevedeli k nemu priradiť... Veď mi normálne napadlo, je to, preboha, on?," povedala nám sestra Jozefína. Hovoríme aj o finančnej stránke takejto tragickej udalosti. Prevoz, pohreb, to všetko niečo stojí. "Ak by sa v tejto situácii našli dobrí ľudia ochotní nám pomôcť, budeme radi," dodá.

"Nezaslúžil si takú smrť. Bol po operácii ruky aj chrbtice, nedokázal sa zrejme brániť," pokračuje matka Anna. "Vrah by si aj tridsať rokov zaslúžil...A nie, že sa po pár rokoch dostane von. Jurajovi už nikto život nevráti," trpko dodá.

