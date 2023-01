O smutnej udalosti hneď informovala krajská nitrianska polícia. "43-ročný vodič vozidla Škoda Octavia pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, dostal s autom šmyk a prešiel do protismeru, kde narazil do stromu. Žiaľ utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol," uviedla.

Ešte koncom minulého roka došlo na jednom z úsekov diaľnice R1 pri vstupe do Banskej Bystrice v smere od Zvolena k smrteľnej dopravnej nehode, pri ktorej zomrel chodec, ktorý prechádzal cez štvorprúdovku. FOTO SI POZRITE TU:

Po mužovi zostala tehotná partnerka, Ukrajinka Alona Kryvolot (30), ktorá nedokáže uveriť tomu, čo sa stalo a aj prostredníctvom sociálnych sietí zverejnila svoj smutný príbeh.

“Môj priateľ tragicky zahynul pri dopravnej nehode, keď išiel do práce. Bol to zdatný a milujúci chlap, no cesta sa mu stala osudnou. Hmla, ľadom posiata cesta a do nej mu vletela vysoká zver, ktorej sa nestihol vyhnúť. Strhol volant, narazil do stromu a na mieste zomrel,” napísala k mimoriadne smutnej udalosti Ukrajinka, ktorá má 11 ročného syna Leva z predošlého vzťahu a aktuálne j v 7. mesiaci tehotenstva.

Na všetko tak ostala sama. “Keďže sme Ukrajinci, chýba nám veľa papierov, musíme vybavovať prevoz tela z Nitry do Kyjeva, kde máme trvalý pobyt. Je to pre mňa ťažké, no financie mi nedovoľujú pozbierať tak veľkú sumu,” doplnila Alona. Keďže je tehotná a preto žili len z platu priateľa, všetkých poprosila o finančnú pomoc a pripojila aj číslo účtu. Okolnosti dopravnej nehody, miera zavinenia, ako aj príčina sú nateraz predmetom vyšetrovania dopravnej polície v Leviciach.