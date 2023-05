Štiavnické Bane, ktoré sú od Banskej Štiavnice vzdialené približne len 5 kilometrov, objavil úplnou náhodou Jaroslav Rezník ešte v roku 2002. Odvtedy sú preňho tým najkrajším miestom na svete. Preto sa rozhodol kúpiť si tu dom - poprosil miestnych, aby ho hneď informovali, ak budú vedieť o niečom na predaj. A tak sa aj stalo. Od roku 2004 je majiteľom usadlosti nachádzajúcej sa v centre obce len kúsok za miestnym kostolom, ktorú si už roky postupne rekonštruuje. Tá sa rozprestiera na vyše 20-árovom pozemku a skladá sa z dvoch častí rozdelených príjazdovou slepou uličkou. V roku 2019 si prikúpil 1,9 ára a o rok neskôr asi 2,6 ára, aby scelil súčasné pozemky.

Dôvodom nemalo byť rozširovanie sídla, ale išlo o sceľovanie už existujúcich pozemkov v okolí rodinného domu. Najnovšie vidno už od príjazdovej cesty majestátny múr, ktorý toto sídlo obkolesuje. Ako uviedol týždenník PLUS 7 DNÍ, pred chalupou stojí vírivka a záhrada domácich vyzerá výstavne. Tieň vyvtvára veľký orech, v strede sa týči altánok, nižšie je ovocný sad a na „nádvorie“ celej parády umiestnili mramorovú tabuľu s nápisom Bellevue Laura. Ďalšia mramorová tabuľa s nápisom Villa Eva sa vyníma na chalupe.

„Štiavnické Bane a všeobecne oblasť Štiavnických vrchov sú mojou srdcovou záležitosťou. Rád by som v tejto oblasti strávil jeseň svojho života. Súvisí to s tým, že chalupárčenie je moja vášeň,“ povedal ešte minulý rok pre týždenník s tým, že sa sem snaží chodiť raz za dva týždne. “Nie vždy sa mi to však podarí, čo ma veľmi mrzí. Ak mám nejakých hostí, väčšinou sú to susedia, s ktorými veľmi dobre vychádzam,“zdôveril sa. Jeho susedom je starosta obce Štiavnické Bane a z druhej strany exminister dopravy za Sieť Roman Brecely.