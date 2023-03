Aktualizácia: Momentálne horí strecha Základnej umeleckej školy, ktorá sa nachádza hneď vedľa miesta požiaru.

Horí strecha Základnej umeleckej školy. Vedľa sa nachádza banský archív. Zdroj: Marián Čierny

O smutnej udalosti informovalo aj Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici. "Na Námestí Svätej Trojice v Banskej Štiavnici vypukol dnes požiar v historickej budove zvanej "Banka lásky". Presná príčina požiaru zatiaľ nie je známa, pravdepodobne však ide o skrat elektrického vedenia. Na mieste zasahujú hasiči a smeruje tam už zisťovateľ príčin požiarov," uviedlo riaditeľstvo.

V historickej budove v centre mesta, ktorá je aktuálne v plameňoch, sa nachádza známa turistická atrakcia Banka lásky - tzv. zážitkový dom o básni Marína. Ten moderným spôsobom približuje život Maríny Pischlovej a chudobného študenta, spisovateľa Andreja Sládkoviča, ktorý sa do zámožnej dievčiny zamiloval a v roku 1846 jej napísal doteraz najdlhšiu ľúbostnú báseň na svete.

V sobotu (18.3.) doobeda prišlo na miesto množstvo ľudí a hasičské zložky sem neustále prichádzajú. Aj pre nepriaznivé poveternostné podmienky je problematické tento rozsiahly požiar uhasiť. Problémom je aj to, že plamene ohrozujú aj budovy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti, teda banský archív, ľudovú školu umenia so šindľovou strechou a tiež sa v blízkosti nachádza reštaurácia. "Dozvedeli sme sa to hneď ráno, keďže moja svatka pracuje v podniku oproti a hneď všetkých zalarmovala. Asi išlo o skrat elektriny," povedal na mieste podnikateľ Ľudo Kaník s tým, že je to vážna udalosť, ktorú tu nebola dlho.

