Falkensteiner Hotel Schladming – základňa pre zber zážitkov!

Schladming je pre milovníkov lyžovania jedným z najobľúbenejších miest v Štajersku. Táto oblasť sa nachádza priamo medzi horami Dachstein a Schladminger Tauern a ponúka všetko, čo potrebujete pre perfektnú aktívnu dovolenku. Vašou základňou pre zber zážitkov môže byť Falkensteiner hotel Schladming.

Prečo práve Schladming?

Schladming. Táto oblasť patrí medzi päť najväčších v Rakúsku, a preto nie je prekvapujúce, že sa stala veľmi obľúbenou pre slovenských milovníkov lyžovania.

Schladming je pôvabné a športovo zamerané mesto, ktorého veľkou výhodou je rýchla dostupnosť autom z Bratislavy, lyžovať na tunajších lyžiarskych svahoch môžete už za 4 hodiny. Schladming ponúka jedinečné možnosti, ako stráviť dovolenku aktívne, ale aj relaxačne. Je tu priestor na rôzne pohybové aktivity, od bežeckého lyžovania, cez stále populárnejšie túry na snežniciach až po adrenalínové jazdy bielou krajinou na fatbiku.

Schladming je pôvabné a športovo zamerané mesto, ktorého veľkou výhodou je rýchla dostupnosť autom z Bratislavy, lyžovať na tunajších lyžiarskych svahoch môžete už za 4 hodiny.

Najobľúbenejšiu aktivitou je samozrejme zjazdové lyžovanie. Miestne lyžiarske stredisko Planai, ktoré je pravidelne dejiskom pretekov Svetového pohára mužov, ponúka malebný výhľad na Schladming. Kompletná lyžiarska mapa priamo v Schladmingu zahŕňa 46 vlekov a 79 zjazdoviek s dĺžkou 230 kilometrov, ktoré sa rozširujú až na celú oblasť Ski Amadé (760 kilometrov). Pre lyžiarov je atrakciou a zároveň výzvou zdolať všetky 4 miestne vrcholy (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm) tohto štajerského regiónu. Táto oblasť patrí medzi päť najväčších v Rakúsku, a preto nie je prekvapujúce, že sa stala veľmi obľúbenou pre slovenských milovníkov lyžovania. Miestne svahy sú ideálne na rodinnú dovolenku. Samozrejme, sú tu detské parky a inštruktori, ktorí sa postarajú o vaše ratolesti.

Falkensteiner hotel Schladming - Sport. Spa. Style.

Po aktívnom dni prichádza vhodný čas na príjemný oddych. AK sa rozhodnete počas pobytu vyskúšať hotelové Spa a wellness, urobíte veľmi dobre. Zdroj: Falkensteiner Hotel Schladming

Welcome home! To je hotelové motto jedného z najexkluzívnejších hotelov v oblasti Falkensteiner Hotel Schladming. Tento 4-hviezdičkový hotel je členom Premium Collection hotelovej skupiny Falkensteiner Hotels&Residences. Hotel má vynikajúcu polohu, iba pár minút chôdze od údolnej stanice lanovky Planet Planai a pár minút od kúzelného historického centra Schladmingu, je ideálnym štartovacím miestom na lyžiarske výjazdy do Ski Amade.

Moderná architektúra a alpské akcenty sú kombinované tak na vnútornej ako vonkajšej strane hotela. Drevená fasáda dokonale zapadá do okolitého horského prostredia. V celom objekte sú využité puristické materiály ako drevo a kameň, ktoré sú vhodne doplnené zemitou paletou farebných tónov. Veľkou pýchou hotela sú jedinečné výhľady na okolité horské prostredie, ktoré sa vyníma za priestrannými sklenenými oknami. Komfortné interiéry izieb sú doplnené o veľkorysé terasy, pričom na výber sú rôzne druhy izieb. Za zmienku stojí Hochgolling suite, v ktorom nájdete efektne umiestnenú vaňu a súkromnú saunu, ktorej kvality ocení náročnejší návštevník.

Čo ponúka samotný hotel?

Unikátny zážitok vo Wellnes je realizovaný v priestoroch Acquapura SPA, ktoré ponúka čistú relaxáciu a je skvelým miestom pre načerpanie novej energie po zážitkami nabitom dni. Zdroj: Falkensteiner Hotel Schladming

Po aktívnom dni prichádza vhodný čas na príjemný oddych. AK sa rozhodnete počas pobytu vyskúšať hotelové Spa a wellness, urobíte veľmi dobre. Unikátny zážitok vo Wellnes je realizovaný v priestoroch Acquapura SPA, ktoré ponúka čistú relaxáciu a je skvelým miestom pre načerpanie novej energie po zážitkami nabitom dni. Prvky alpského hotela Schladming prúdia do všetkých SPA procedúr, cítite v nich čerstvý horský vzduch, alpské lúky so vzácnymi bylinami, štíty hôr, pokojné lesy ale aj čisté horské pramene...cítite to uvoľnenie už teraz?

Ďalšiu túžbu po pohybe vo vás vyvolá bazén, ktorý má aj vnútorný aj vonkajší priestor, teplota vody je 31,5°C. Saunová časť ponúka možnosť zahriatia v slanom parnom kúpele, v organickej saune ako aj vo fínskej saune. V hoteli nechýbajú relaxačné priestory, vírivky, fitness centrum a miesto pre gymnastiku.

V Schladmingu sú kulinárske potešenia veľmi dôležité a preto sa hostia hotela môžu tešiť na zážitkový gastronomický pôžitok, ktorý je sprevádzaný originalitou a rozmanitosťou. Hotelová reštaurácia ponúka pestrý bufet v ranných hodinách, na večer sa podáva 5 chuťovými pohárikmi vyladených chodov s regionálnymi, stredomorskými a ázijskými jedlami. Pred spaním prichádza čas na kvalitné víno, farebný kokteil, či originálnu liehovinu, ideálnym miestom na ich vychutnanie je útulný BAR s výhľadom na strmé svahy hory Planai.