Ak sa náhodou nachádzate v našich slovenských veľhorách, vo Vysokých Tatrách, tak práve tam môžete stretnúť rodinu Sýkorových. Do Starej Lesnej si išiel oddýchnuť náš talentovaný hokejový reprezentant Adam Sýkora. Spolu s ním aj jeho otec Roman, hokejový tréner a krásna mama Adriana. Samozrejme, nechýba ani Adamovia mladšia sestra, študentka tanečného konzervatória, Sofia.

A prečo práve naše veľhory? "Chceli sme si vyskúšať právu túto destináciu," prezradil nám Adam Sýkora. "Už sme absolvovali niekoľko výstupov a chodíme spoločne na túry." Nuž, športová rodina sa nezaprie. Tentoraz si to rodina užíva spoločne, Adamova priateľka Linda s ním nie je.

"Určite sa mi najviac páči, že sme tu spolu ako rodina a každý z nás si takéto chvíľky veľmi váži, pretože počas roka je toho času málo," povedal nám. "A, samozrejme, užívam si nádhernú prírodu."

Do zahraničia sa Adam Sýkora nechystá, pretože onedlho začína nová hokejová sezóna. O Adama je veľký záujem aj v zámorí, onedlho sa chystá do USA, kde bude prebiehať NHL combine. "Možno len moji rodičia so sestrou Sofiou pôjdu ešte do Turecka, ale bezomňa," prezradil talentovaný hokejista.

Sýkora junior sa stal najmladším strelcom, ktorý dokázal skórovať na tohtoročných MS, čím sa nezmazateľne zapísal do histórie nášho hokeja. Hoci má len 17, do povedomia fanúšikov sa dostal nielen svojim športovým výkonom, ale najmä skromným a slušným vystupovaním. Presne tak ho poznajú aj v nitrianskej športovej škole, kde študuje a naviac ho chvália za zodpovedný prístup k učeniu a povinnostiam.

