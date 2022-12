Vianočné soby, snehuliak, farebné reťaze, hviezdy, to všetko sa v týchto dňoch rozžiarilo pred rodinným domom v Jelenci. Domáci sa na túto parádu každý rok v tomto období tešia, vedia, že ich šikovný domáci, Július Farkaš, nesklame a dopraje túto nevídanú krásu nielen svojej rodine, ale aj okoloidúcim. A je na veru na čo pozerať, ako uvidíte vo videu.

“Takúto vianočnú atmosféru si už doprajeme roky,” prezradila nám dcéra šikovného domáceho majstra Juliana Držíková z Jelenca. “Všetko začalo, keď sa narodila ocinova najstaršia vnučka, a tá už má 21 rokov. Odvtedy sa do zdobenia zapájame všetci a robíme to s ohromnou radosťou.” Rodinný dom v Jelenci je neuveriteľné krásny, pripomína rozprávkové filmy s vianočnou tematikou. “Kým všetky svietiace ozdoby nainštalujeme, trvá to aj dva týždne, “ pokračuje Julka. “Koľko tu je svetielok? No veru netuším, aj som sa otca pýtala, ale nevedel ani on. Stále sme niečo dokupovali, dopĺňali rozdvojky, predlžovačky, ani sa to nedá spočítať,” dodala so smiechom Juliana. Foto z vianočnej atmosféry z Jelenca si pozrite v galérii.

Dom vďaka svetielkam žiari vianočnou náladou a tak nečudo, že sa pri ich bráne zastavujú nielen domáci, ale často aj úplne cudzí ľudia, ktorých okamžite zachváti vianočná nálada. “Tento rok sme aj zvažovali, či dom ešte ozdobíme, pretože sami viete, aká je u nás situácia, všetko je drahé. Sú to však ledky, a tak sme sa nakoniec dohodli, že si radosť urobíme a uskromníme sa niečom inom,” hovorí Juliana. Okrem vianočných ozdôb však rodina z Jelenca organizuje pred Vianocami tzv. rodinné susedské trhy.

“Na trhoch sa zíde celá ulička, každý doma niečo vyrába, napečie a dáme si spoločne vianočný punč,” dozvedáme sa. Tie sa budú konať najbližšiu sobotu. Na vysvietenom dvore sa zídu priatelia, susedia, no občas sa pristavia aj cudzí okoloidúci. “Tento nápad sme dostali počas pandémie, keď sme sa nemohli pohnúť z domu, takto sme si navzájom urobili radosť. Navaríme kapustnicu, langoše, placky,” pokračuje Juliana a na záver dodá starú osvedčenú múdrosť: “Niet nad dobrú rodinu a dobré susedské vzťahy.”

VIANOČNÉ DEKORÁCIE A OZDOBENÚ ZÁHRADU V JELENCI SI POZRITE V GALÉRII

