Záchranári sa pokúsili k zranenej dostať ešte pred zotmením pomocou leteckej techniky v spolupráci s poľskými záchranármi. Pre oblačnosť sa im to však nepodarilo, smerovali jej preto na pomoc po zemi.

Takto sa uložili horskí záchranári pod vrchom Bradavica na spánok. Zdroj: HZS

Pre komplikovanosť terénu sa rozhodli po ošetrení prečkať so zranenou ženou noc do rána na mieste. Hneď po svitaní ju letecky transportovali pomocou vrtuľníka do nemocnice.