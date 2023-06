Starostlivosť na detskom oddelení by nemala vyvolávať žiadne pochybnosti. To, čo sa však malo udiať v Detskej fakultnej nemocnici Košice, je mimoriadne zarážajúce. „Mne len krstná povedala, že malý je priviazaný obväzmi k postieľke. Hneď som išla po neho. Dva dni bol tak priviazaný,“ hovorí mamička Erika.

Jej sedemnásťmesačný syn bol hospitalizovaný v nemocnici. V čase, keď Erike príbuzná poslala fotky, ako s jej synom zaobchádzajú, bola doma s dcérou. „Povedali mi, že ho priviazali, lebo mu išla infúzia,“ pokračuje. Na fotkách i videu, ktoré máme k dispozícii, žiadnu infúziu vidieť nie je.

Nemocnice sme sa pýtali, či je pravda, že malé deti takto priväzujú. „Detská fakultná nemocnica Košice prísne dodržiava štandardné postupy pre ošetrovateľskú starostlivosť schválené Ministerstvom zdravotníctva SR a všeobecne záväzné právne predpisy,“ reagovala Timea Kusnyírová zo sekretariátu riaditeľa.

Reakcie ďalších mamičiek nenechali na seba dlho čakať

Viacero žien opísalo podobné situácie práve z tohto oddelenia. „Na detskom oddelení je to katastrofa. Sestričky len kričia na deti, nestarajú sa o ne. Len si sedia, počúvajú pesničky a rehotajú sa. Priviazané sú skoro stále,“ píše na sociálnej sieti pani Ivana. „Zažila som to na vlastnej koži. Bola som s dcérkou, no keďže som tam bola, s mojou to nerobili. Ale videla som tie malé deti v postieľkach bez mamičky, robili s nimi, čo chceli,“ pridáva sa pani Lenka.

Podobný prípad zažila pred dvoma rokmi aj pani Denisa v popradskej nemocnici. Jej syna podľa jej slov podobným spôsobom priviazali k postieľke. Podala podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Odtiaľ dostala odpoveď, že je v poriadku, ak dieťa bolo priviazané kvôli podávaniu infúznej liečby. „Je to v záujme bezpečného podávania lieku, ak si to situácia vyžaduje a dieťa nie je ešte schopné spolupracovať,“ napísali.

Ani Erika z Košíc sa nenechá len tak odradiť a podáva podnet na prešetrenie situácie, v ktorej sa ocitol jej syn. „Nikto by to tak nenechal, ani ja to tak nenechám, aby dieťa bolo v nemocnici priviazané,“ uzatvára.

Redakcia Plus JEDEN DEŇ oslovila viacero matiek, ktoré na internete opísali svoje negatívne skúseností z tejto nemocnice, no do uzávierky nereagovali.