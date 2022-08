Bývate na dedine? Ak áno, je tu možnosť, že vás pri dennej prechádzke alebo po ceste do obchodu zastaví priateľský Afroameričan a so zaujímavým prízvukom sa vás spýta či máte doma "slepice". Nech to znie akokoľvek čudne, tak sa vôbec nemusíte hanbiť mu odpovedať.

Tento záhadný cudzinec sa volá André a je vášnivým cestovateľom, ktorý na svojom YouTube vystupuje pod menom André Traveler, píše portál Emefka. Jeho youtubový kanál sleduje už viac ako 70-tisíc ľudí a nemenej úspešné sú aj jeho účty na Instagrame a na TikToku, kde má až 115-tisíc fanúšikov.

André je vášnivý cestovateľ

André pochádza z Anglicka, ale momentálne žije v Českej republike. Jeho vášeň pre tvorbu videí sa začala, keď cestoval po Morave v Českej republike, komunikoval s miestnymi obyvateľmi na dedinách a dokumentoval ich každodenný život a kultúrne tradície.

Na TikToku ho sleduje 115-tisíc ľudí

Andrého manželka je Češka, vďaka čomu sa solídne dokáže dohovoriť jazykom našich susedov a nemá problém dohovoriť sa ani u nás.

Chutia mu tradičné slovenské jedlá

Keď už spomíname tie sliepky, youtuber sa netají tým, že sú to jeho obľúbené zvieratá a vo svojich videách ich rád vyhľadáva. Keď ich konečne nájde, tak nadšene zakričí "slepice, slepice " a beží za nimi. Jeho videá sú veľmi zábavné a pekne zachytávajú kultúrne tradície našej krajiny.

