Euro deväťdesiatpäť bol zatiaľ cenový strop, za ktorý tankovali vodiči na prelome júna a júla! Ceny na čerpačkách však začínajú postupne klesať a na plnej nádrži by sme podľa analytikov mohli od septembra ušetriť aj desať eur. Dokedy bude nafta drahšia ako benzín a kedy budeme tankovať za predvojnové ceny?

Kým ešte v roku 2019 stál liter benzínu aj nafty menej ako jedno euro, počas prvého pandemického roku 2020 sa táto cena vyšvihla na 1,20 eura za liter. Minulý rok sa situácia opäť nezlepšila a cena za pohonné látky stúpala každý týždeň, až sa nakoniec vyšplhala na ohromných 1,50 eura za liter benzínu a 1,40 eura za naftu.

Dobrou správou však je, že ceny na čerpačkách začínajú opäť klesať. Od začiatku leta, keď sa cena palív vyšplhala na euro deväťdesiaťpäť, sa karta konečne obrátila. Cena benzínu sa dostala na úroveň euro sedemdesiattri, nafta je však stále o niečo drahšia. Od začiatku letných prázdnin klesol benzín o 20 centov a podľa analytikov z Dát bez pátosu by mohli klesnúť ceny pod euro šesťdesiat centov.

„Ak je ropa Brent na september na 93 $, tak to môže byť ropa URAL pod 65 $. Niektoré ruské ložiská majú presne okolo 60 $ breakeven point, kde sa ešte oplatí ťažiť, ale nižšie už nie, na čerpačkách by to u nás znamenalo benzín začínajúci sa na 1,50 eura,“ napísali na sociálnej sieti Facebook s otáznikom.