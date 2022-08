Neznámy podvodník obral dôchodkyňu z Popradu o tisícky eur a ďalšie cennosti. O prípade informovala krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že muž telefonicky kontaktoval 82-ročnú ženu v utorok (16. 8.) v čase obeda, a to pod zámienkou, že sa chystá prepad jej rodinného domu.

"Volajúci sa predstavil ako policajt a požadoval, aby pani dala všetku svoju finančnú hotovosť a cenné predmety do tašky. Tú potom mala vložiť do kontajnera pred domom. Upozornil ju, aby sa nezdržiavala pred oknom, lebo môže pri prepade dôjsť aj k streľbe. Ubezpečil ju, že len čo chytia páchateľa, budú jej všetky cennosti i peniaze vrátené," priblížila hovorkyňa. Dôverčivá Popradčanka urobila presne tak, ako jej muž povedal, do igelitového vreca vložila 7400 eur i cenné predmety, ktoré v doma mala. Vznikla jej tak celková škoda vo výške viac ako 11 000 eur.

"Prípadom sa zaoberá vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade, ktorý vedie trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu. Páchateľovi v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov," dodala Ligdayová.

Polícia aj v súvislosti s týmto prípadom upozorňuje verejnosť, že treba konať s rozvahou a overiť si danú situáciu, buď u svojich blízkych, alebo na polícii. "Stačí jeden telefonát na linku 158, kde budete správne usmernení a páchateľ nemá šancu," zdôraznila hovorkyňa.