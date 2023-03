Mikuláš Černák patril v 90. rokoch medzi najvýraznejších slovenských mafiánov. Na svedomí ma desiatky obetí, zničených životov aj poznačených rodín. Nakoniec skončil v base, kde si odpykáva doživotný trest.

V roku 2015 vydal knihu a z času na čas sa prostredníctvom svojho advokáta či priateľky vyjadruje na sociálnych dieťach aj k rôznym aktuálnym politickým či spoločenským témam. To, že mu publicita chutí, dokazuje aj fakt, že pred pár rokmi takpovediac predal práva na svoj životný príbeh a už čoskoro sa dočkáme filmu Miki.

Černáka si zahrá herec Milan Ondrík, ktorý sa už mesiace na rolu poctivo pripravuje. Okrem neho sa vo filme predstaví aj niekoľko ďalších, nemenej známych mien: Dušan Cinkota, Gregor Hološka, Michal Kubovčík, Anna Javorková, Ivo Tuli Vojtek, Petra Vajdová, či Juraj Loj.

Podľa tvorcov nechcú vo filme mafiána glorifikovať, ale len zachytiť život "obyčajného muža". "MIKI je príbeh muža, ktorý sa vráti zo zahraničia naspäť do svojej rodnej dediny, do krajiny, ktorá sa rýchlo mení a v ktorej sa otvárajú nové veľké možnosti aj v oblasti organizovaného zločinu. Miki, pôvodným povolaním šofér autobusu, v sebe postupne objaví a aktivuje schopnosti na to, aby vybudoval jednu z najväčších a najobávanejších mafiánskych skupín v krajine," píše sa na stránke spoločnosti, ktorá film produkuje.

Producentka Zuzana Mistríková uviedla, že jeho príbeh je "súčasťou dejín Slovenska deväťdesiatych rokov". "Tí, čo sa bezškrupulózne vyškriabali na vrchol, sú na Slovensku už tri desaťročia predmetom obdivu. Stali sa „vzormi“. Preto je o deväťdesiatych rokoch potrebné hovoriť. Pretože v nich má korene hlboká kríza dnešnej spoločnosti,“ dodala Mistríková.

Mikuláš Černák sedí za mrežami. Tento rok môže požiadať o podmienečné prepustenie, zatiaľ však podľa jeho slov nemá o to záujem. Zdroj: MATEJ JANKOVIČ

Zatiaľ čo vo svete kinematografie sú mafiánske filmy mimoriadne úspešné, nakrúcanie Mikiho si zatiaľ od ľudí vyslúžilo množstvo kritiky. Väčšine sa nepáči vôbec to, že človek doživotne odsúdený spoza mreží riadi nakrúcanie vlastného filmu.

