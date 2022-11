V bratislavskej Petržalke sa nachádza unikátna farma, ktorú ocenia najmä milovníci zdravej výživy. Nazýva sa HAUSNATURA a jej zakladateľom je IT-čkar Filip Toška (35).

Ide o prvú a najväčšiu slovenskú mestskú vertikálnu (zelenina je pestovaná v regáloch nad sebou-tento spôsob šetrí miesto) a hydroponickú (zelenina je zasadená priamo vo vode/živnom roztoku, nie v pôde) farmu. "Okrem iného šetrí takýto spôsob pestovania životné prostredie, pretože je zelenina pestovaná priamo tam, kde sa neskôr skonzumuje," vysvetlil Filip.

Zelenina, ktorá je pestovaná takýmto spôsobom má neustály prísun všetkých živín, ktoré potrebuje. Dokáže teda vyrásť rýchlejšie a lepšie. "Pre porovnanie - bežný šalát rastie asi 6-8 týždňov v pôde. My ho vypestujeme asi za dva týždne do baby formy," hovorí Filip s tým, že rastliny tiež môžu byť nasadené hustejšie na sebe.

Farma funguje od roku 2019. Filip si predtým pestovanie takýmto spôsobom skúšal v pivnici petržalského paneláku, no vtipne poznamenal, že mnohí susedia si mysleli, že pestuje marihuanu. Keby ste si to chceli sami skúsiť, treba povedať, že takéto zariadenie stojí niekoľko tisícok EUR. V súčasnosti sa farma nachádza vo veľkej prenajatej hale v Petržalke.

Zelenina vypestovaná takýmto spôsobom je o niečo drahšia, ako je klasická. Dalo by sa to zmeniť, keby dostali dotáciu. Keď sa to však snažili vybaviť, príslušné orgány ich farmu ocenili, no problémom je, že nie sú zaradený do žiadnej kategórie, ktorá by mohla byť dotovaná.

Priestor v ktorom sa nachádzajú je rozdelený na dve časti. V jednom funguje akoby klíčiareň. "Keď dostaneme z toho, čo zasadíme do formy sadeníc, presunieme to do väčších regálov. Majú päť poschodí," vysvetľuje Filip s tým, že každé poschodie má svoje vlastné LED osvetlenie, ktoré obsahuje kombináciu červenej a modrej zložky. "Niektorí sa ma pýtajú, že čo to je, veď tá rastlina nevyrástla pod slnkom a tým pádom to považujú za menejcenné. Na to existuje jednoduchá odpoveď. Slnečné svetlo aj LED svetlo obsahuje rovnaký fotón."