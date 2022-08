Syn ministra hospodárstva Filip Sulík je v poslednej dobe medializovaný takmer viac ako jeho otec. Na platforme Youdare, ktorú vymyslel, sa ľudia navzájom vyzývajú k plneniu rôznych šialených, bizarných, až nebezpečných výziev. Zo stoličiek zdvihla už nielen rodičov, psychológov a komisára pre deti, ale aj generálneho prokurátora. Aby toho nebolo málo, mladý Sulík obul už aj do slovenských celebrít. Prečo to naozaj robí a čo na to jeho otec?

V rozhovore sa dočítate:

- aké mal Filip detstvo ako syn známeho politika

- ako sa dostal k modelingu

- či dostával od rodičov vreckové

- ako vznikla platforma Youdare

- v čom čoskoro predčí aj Instagram a bude najlepšia na svete

- či mu píšu influencerky aj súkromné správy

- ako vnímajú jeho kontroverzné vystupovanie na sociálnych sieťach kolegovia a otec - minister hospodárstva

- či by chcel ísť niekedy do politiky aj on

Vráťme sa do vašej mladosti. Aké ste mali detstvo, klasické rodinné večery, spoločné víkendy, do škôlky s mamou, či s otcom?

- Všetko, čo si pamätám, bolo úplne normálne, akurát vtedy ešte oco nevedel variť. Varila mama.

Kedy ste začali vnímať, že váš otec je známy?

- Začal som to vnímať možno v roku 2009, keď som bol ôsmak na základnej škole. Mali sme doma nejaké jeho publikácie aj výstrižky z novín. A potom mal už veľkú kampaň pred voľbami, v mojej škole boli jeho letáky a pýtali sa ma na neho učitelia.

Ovplyvňovalo to nejako vaše detstvo?

- Nie, nepamätám si na nič konkrétne.

Mať známeho otca je asi pred spolužiakmi frajerina. Hovorili ste si vtedy, že raz by som chcel byť ako on?

- Nie, tak som sa nad tým vôbec nezamýšľal. Otec vtedy písal knižky o odvodovom bonuse a mne to prišlo strašne nudné. Vtedy ma zaujímali iné veci (smiech).



V tom čase sa vaši rodičia rozviedli, ako ste to niesli?

- Pamätám si, že mi to mama povedala, keď sme boli u babky v Nitre, s tým, že keď prídeme domov pôjdeme bývať inam, už bez neho. Tak som sa rozplakal a potom večer už to bolo v pohode.



Už vám nebolo ľúto, že žijete iba s mamou? Aký máte vzťah, nebojí sa o vás?

- Býval som s ňou dlho, až kým som sa neodsťahoval s vtedajšou priateľkou do vlastného. Máme výborný vzťah.

Zmenil sa po rozchode vašich nejako vzťah s otcom?

- Nie, máme úplne normálny vzťah, ako predtým.

