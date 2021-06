Český miliardár Petr Kellner († 57) zahynul koncom marca pri páde vrtuľníka na Aljaške. Nie všetci vedia, že k jeho najbližším kamarátom patril aj bývalý primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal (57). Až teraz, po troch mesiacoch, exkluzívne pre Plus JEDEN DEŇ porozprával o priateľstve s českým podnikateľom.

Exprimátor Bratislavy Ivo Nesrovnal patril k najbližším priateľom českého miliardára Petra Kellnera. Zdroj: JULIUS DUBRAVAY

Okrem iného prezradil:

Za akých zvláštnych okolností vzniklo ich priateľstvo

Čo všetko ich spájalo

Komu vďačí Ivo Nesrovnal za to, že nesedel vo vrtuľníku smrti

Ako Petr Kellner najradšej relaxoval

Čo si nebohý miliardár najviac užíval

Hovorí sa, že s Petrom Kellnerom ste sa spoznali ešte na vojne a odvtedy ste boli nerozlučná dvojica. Je to pravda?

– Áno, spoznali sme sa ešte za socializmu na vojenčine v južných Čechách v roku 1986. Zvláštne je, že v prijímači sme spolu boli iba tri týždne, lebo potom nás rozdelili a poslali každého inde – no tam sa zrodilo silné priateľské puto, niečo, čo sa zrejme málokedy podarí. My sme si totiž celý zvyšok vojny písali listy. Teraz, po tragickej udalosti, som ich našiel, ale nedokázal som ich čítať… Normálne rukou napísané listy, ktoré začínali vždy rovnako: „Milý Ivo“.

Po vojenčine ste sa ďalej pravidelne stretávali?

– Zo začiatku často, potom, keď som žil v zahraničí, menej, no vždy, keď sme sa stretli, začali sme tam, kde sme naposledy skončili. To sú tie priateľstvá, keď sa nemusíte vidieť každý deň, no vždy je o čom... Keď sa dalo, chodil na Slovensko, v Jasnej sme lyžovali. Ja som chodil za ním najprv do Liberca, neskôr do Prahy. Často sme išli na Šumavu autom, niekde sme odparkovali a išli kilometre pešo. Spávali sme len tak pri táboráku pod širákom, to mal Petr veľmi rád. Bolo to obyčajné chlapské nezištné priateľstvo, nebol to žiadny obchodný vzťah.

Petr Kellner patril k najbohatším ľuďom sveta. Zdroj: PFF

Zmenil sa po revolúcii, keď začal bohatnúť?

– Viete, my sme sa poznali ako obyčajní chalani a ku mne sa vždy správal rovnako. Mal skvelý zmysel pre humor. Často sme sa na seba len pozreli a už som videl, ako ho cuká. Musel sa otočiť, aby sa nezačal smiať. Na ňom bolo super to, že on si naozaj tie skutočné vzťahy vážil a pracoval na nich. Nebral ich ako samozrejmosť. Na rozdiel od toho druhého, obchodného sveta, kde žil veľmi intenzívne a aktívne a ktorý bol založený na iných princípoch.

Narodil sa iba deň po vás – boli ste aj podobné povahy?

– Skôr by som povedal, že sme sa vzájomne dopĺňali. Ja som bol pokojnejší, idealistickejší, on bol praktickejší, dynamickejší, díval sa dopredu, mal úžasnú schopnosť vidieť veci z inej strany, z úplne inej perspektívy, ako keď otočíte holistický obraz. V biznise vedel úplne rozbiť to, čo vyzeralo ako jasná vec – a vždy mu to vyšlo lepšie.

Viem, že veľa športoval, aj vy ste športový typ?

– Šport nás veľmi spájal. Keď sa dalo, okamžite sme išli von, na bežky, na bicykel, motorky, kiting (adrenalínový vodný šport), surf, prechádzky, čokoľvek.

Ivo Nesrovnal rád športuje, čo mal s Petrom Kellnerom spoločné. Zdroj: facebook Ivo Nesrovnal

Dnes pracujete v jeho firme PPF, pomáhate v medzinárodných vzťahoch. Nenúkal vám už dávno dobré miesto alebo podiel?

– Núkal a napokon ocenil, že som to odmietol. Hovoril, že ktovieako by napokon naše priateľstvo dopadlo. Skôr ma bral ako kamaráta, bútľavú vŕbu než biznis partnera. On si totiž strašne rád „povídal“. Zapálili sme si na dovolenke alebo u neho doma oheň v krbe a dal klasickú otázku: „Tak o čem si budeme povídat?“ Vypili sme pri tom dobré vínko, miloval talianske syry. Tým, že ja som skôr akademik, prerozprávali sme hodiny. To sú momenty, keď už pred tým druhým idete úplne pod kožu a to je to, čo vás spája. Nesúdite, nehodnotíte, iba počúvate, otvárate nové perspektívy. To bolo niečo jedinečné.

Bolo to pre vás asi veľmi zraňujúce, keď ste sa dozvedeli, že zomrel...

– Bolo to hrozné. V prvom rade mi pred očami prebehla jeho rodina a tragédia, ktorá ju postihla. Mal štyri deti, bol som im niečo ako krstný otec. Dlho som išiel na autopilota, všetci sme vedeli, čo máme robiť a každý automaticky preberal zodpovednosť. Išiel som po jeho telo na Aljašku a bolo to pre mňa ako v zlom sne.

