Vraj to nebola surovosť a pomsta a alkohol oslabuje pevnosť kostí. Aj to odznelo na Krajskom súde v Trenčíne, kde sa obžalovaný Anatolij Zajec (44) pokúšal dosiahnuť zníženie trestu, ktorý mu za útok na priateľa bývalky vymeral okresný súd. To sa mu aj podarilo. Miesto 12 rokov si má odsedieť 6.

Podľa obžaloby si Anatolij počkal vlani v januári skoro ráno pri bytovke v obci Cígeľ neďaleko Prievidze na priateľa bývalej ženy, ktorý sa vracal domov potom, čo ju odprevadil do práce. Zaútočil na neho zozadu. Zbraň, ktorú použil, bola pravdepodobne bejzbalka, alebo násada od sekery.

"Pristúpil odzadu k poškodenému Vojtechovi Š., ktorého úmyselne udrel tupým predmetom po temene hlavy a následne viackrát udrel poškodeného týmto predmetom veľkou intenzitou asi trikrát do krku a asi päť až šesťkrát do hlavy, na čo poškodený spadol tvárou na zem, kde ho následne obžalovaný opakovane kopal," odznela na súde obžaloba.

Poškodený mal pri výpočte zranení šťastie, že prežil. "Obžalovaný mu spôsobil ťažké, v prípade neposkytnutia urgentnej zdravotnej starostlivosti život ohrozujúce zranenia," píše sa v obžalobe. Vojtechovi spôsobil krvácanie do mozgu, pomliaždenie mozgu, zlomeninu lebky, zlomeninu dvoch rebier. Z vážnych zranení sa Vojtech musel liečiť štyri mesiace. Odvtedy horšie počuje na pravé ucho.

Obžalovaný sa hájil tým, že nemal úmysel Vojtechovi ublížiť a už vôbec nie ho usmrtiť. S bývalou má spoločnú dcéru Sofiu a vraj na ňu nemá prečo žiarliť, pretože je šťastný, že ich vzťah ukončil. "Ku skutku uviedol, že sa chcel len porozprávať s poškodeným, ktorý sa stal novým priateľom Kataríny a chcel mu dohovoriť, aby v prítomnosti jeho dcéry nepožívali alkohol. S bývalou partnerkou sa vraj o tom rozprávať nedalo, pretože proti nemu intrigovala," prečítala sudkyňa výpoveď Anatolija. U poškodeného vraj hľadal pochopenie, ale ten na neho zaútočil palicou a bol agresívny, pričom on sa vraj len bránil.

"V žiadnom prípade som nešiel za poškodeným so zlým úmyslom a necítil som zlosť ani pomstu. Išlo mi iba o dcéru," vypovedal obžalovaný. Podľa jeho obhajkyne nebol trestný čin spáchaný surovo. Úsmevne vyznela aj ďalšia obhajoba Anatolija, podľa ktorej majú alkoholici krehké kosti. "Poškodený má problém s nadužívaním alkoholu, pričom podľa odbornej literatúry alkohol oslabuje pevnosť kostí," skonštatovala obhajoba.

Pri rozhodovaní odvolacieho Krajského súdu v Trenčíne zavážila aj správa, ktorú vypracoval riaditeľ väznice. Podľa nej sa Anatolij správa vo väzbe vzorne, nedostal žiadny disciplinárny trest, príkazy a nariadenia personálu plní a k osobám, s ktorými prichádza do styku sa správa slušne. Rovnako nemá konflikty ani s inými väzňami.

Obžalovaný Analolij sa pred súdom kajal. "Chcel by som sa ospravedlniť tuto pánovi poškodenému, že som mu ublížil a za ublíženie na zdraví sa cítim byť vinný," povedal pred súdom obžalovaný. Následná výška trestu, ktorú dostal Anatolij od súdu dostal poškodeného evidentne nahnevala, vyjadrovať sa k nej však nechcel. Pred súdom však poprel, že by bol incident vyvolal on a že by on napadol útočníka ako sa to snažil vysvetliť Anatolij Zajec.

Anatolija pôvodne stíhali za vraždu v štádiu pokusu. Okresný súd ho napokon odsúdil len za zločin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva a Krajský súd v Trenčíne rozhodol, že Zajec si neodsedí 12 rokov, ale len 6 a to v ústave na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. "Senát krajského súdu zistil, že dôvodné je iba odvolanie obžalovaného, aj to len vo vzťahu výroku o treste. Odvolací súd sa v súvislosti s výrokom o vine stotožnil s právnou kvalifikáciou skutku tak, ako túto po vykonanom dokazovaní na hlavnom pojednávaní ustanovil súd prvého stupňa," odznelo na súde s tým, že nebol preukázaný úmysel obžalovaného pokúsiť sa poškodeného usmrtiť.

Podľa krajského súdu však boli výroky o trestoch nesprávne, pričom sa okresný súd dopustil viacerých pochybení. "Okresný súd žiadnym spôsobom nevysvetlil, prečo obžalovanému ukladal trest až pri hornej hranici trestnej sadzby, keď obžalovaný sa k väčšiemu rozsahu spáchanej trestnej činnosti priznal, oľutoval spôsobené následky a viedol pred ich spáchaním bezúhonný riadny život," skonštatoval odvolací súd.