Túto spomienku si pred pár dňami pripomenula na svojom instagarmovom profile. Zverejnila tu totiž fotografiu z mája minulého roka, na ktorej figuruje rozmerný billboard s jej podobizňou rozprestierajúci sa nad Times Square v New Yorku. Ako uviedol portál forbes.cz, so svojou piesňou Tělo sa na reklamnej ploche v miestnom najžiadanejšom reklamnom priestore stala tvárou playlistu, ktorým hudobný streamovací gigant Spotify v rámci iniciatívy Equal bojuje za rovnaké podmienky pre mužov aj ženy v hudobnom priemysle.

Do špeciálne vytvoreného zoznamu skladieb, takzvaného playlistu, sa dostalo päťdesiat interpretov a interpretiek z celého sveta. Na Times Square denne prejde aj 5 tisíc ľudí a cena za jeden deň sa pohybuje od 5 tisíc dolárov za menšie reklamné plochy až po 50 tisíc dolárov za tie najväčšie.

"Je to veľká pocta, aj keď zatiaľ neviem povedať, či sa to podpísalo na počúvanosti. V Amerike je veľké množstvo Poliakov i Čechov, takže verím, že je to super vec, obrovská radosť a egobuster. Je ale pravda, že tomu veľa ľudí neverilo a tie veci, ktoré sa zdajú byť nedosiahnuteľné, sa odrazu proste dejú. Som o to šťastnejšia, že sa to prihodilo práve s piesňou Tělo, ktorej myšlienka je pre mňa silná," povedala v minulosti pre forbes.cz Ewa Farna.