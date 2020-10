Kedysi honosné poľovnícke sídlo grófa Mikuláša Balleströma zničili požiare v rokoch 2010 a 2018. Objekt bol taký zničený, že mnohí už v jeho záchranu neverili. Vtedajší vlastník, kúpele Spa Aphrodite Rajecké Teplice, sa rozhodol historický zámok z roku 1916 predať.

Dnes je tomu už vyše roka, čo sa novými majiteľmi stali manželia, podnikatelia zo Žiliny, ktorí žijú vo Švajčiarsku. Ako deti na zámok často chodili, obľúbili si ho, takže sa rozhodli, že mu dajú šance - a potešia všetkých, pre ktorých je Kuunerád srdcovka.

Vedeli však, že sa pustili do veľkej a namáhavej veci. ​"Keď na konci augusta 2019 potvrdil kataster prevod zámku, jeho okolitých budov a pozemkov, pocity to boli zmiešané - obrovská radosť, že to naozaj vyšlo a rovnako veľká dávka rešpektu k pamiatke. Zároveň však aj obavy, že to asi bude ťažšie, ako si vieme predstaviť, že sa zadĺžime do konca života, že sa nedohodneme s pamiatkarmi, že na nás budú budú tlačiť aktivisti a verejnosť tak, ako na predošlých majiteľov... A ako sa to skončilo? Väčšinou lepšie, ako sme čakali," napísala na webovej stránke zámku Kunerád majiteľka spoločnosti Samema Jana Škottová, súčasná investorka národnej kultúrnej pamiatky.

Na secesnej stavbe sa doteraz podarilo dokončiť podlahy a pokračuje príprava zámku na zimu. Do dvoch týždňov bude strecha prikrytá a okná aj dvere zaistené. Majiteľom sa tiež podarilo vystavať vežičku, ktorá bude presne podľa originálu. Čaká ich však ešte veľa práce a zatiaľ nevedia odhadnúť, kedy, respektíve o koľko rokov, budú môcť na zámku privítať prvých návštevníkov.

