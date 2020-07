Zoltán Andruskó, odsúdený v prípade vraždy Jána Kuciaka, v pondelok uviedol, že desať dní pred ich zadržanám bol za ním Dušan Kracina s informáciou, že na pokyn Norberta Bödöra hľadná v Maďarsku bieleho koňa, ktorý by vzal vraždu Kuciaka na seba. Išlo o zavedenie falošnej stopy, ktorá mala odviesť pozornosť od Mariana Kočnera. Dušan Kracina však tvrdí, že ide o výmysly a nezmysly, ktoré sa nezakladajú na pravde. Informácie priniesol spravodajský portál TV Markíza tvnoviny.sk.

Podľa Kracinovych slov žiadnu podobnú objednávku od Bödöra neprijal, nepozná ho, nikdy ho nevidel a ani nemajú spoločných známych. „To, že nejaký pán Bödör existuje, som sa dozvedel možno rok a pol dozadu zo správ, takže to je úplná hlúposť a po porade s mojím advokátom podám na pána Andruskóa trestné oznámenie za krivé obvinenie," uviedol pre Markízu Kracina, ktorý podľa svojich slov nepozná ani Mariana Kočnera.

Podľa Andruskóa mal byť falošným vrahom Kuciaka maďarský bezdomovec, ktorého mali aj reálne nájsť. „Nejaká skupina toho človeka mala pod kontrolou, oni by zinkasovali milión eur a tomuto človeku mesačne by prispeli, kým by on bol v base,"uviedol Andruskó. Kracina odmieta, že by o pláne s maďarksým bezdomovcom vedel. Tvrdí, že nevie po maďarsky, preto sa s ním nemohol ani len dohadovať.

Podľa informácií Markízy však Kracina pozná Andruskóa, majú byť priatelia a mali aj spoločne podnikať. „Môže za tým byť pomsta, že mu dlhujem peniaze, aj také som počul, že som ho udal,“ myslí si Kracina.

Súd Zoltána Andruskóa považuje v prípade vradžy novinára za dôležitého svedka, keďže jeho výpoveď podporujú rôzne dôkazy. Za kľúčového svedka ho považuje aj zástupca Kuciakovcov, Daniel Lipšic. O Dušanovi Kracinovi pritom Andruskó nehovorí privýkrát. Podľa jeho výpovede mu mal pomáhať aj pri príprave vraždy prokurátora Maroša Žilinku, pričom Kracina mal zohnať nejakých Srbov, ktorí by Žilinku zavraždili.

Kracina bol minulý rok v lete zadržaný a vypočúvaný, no po pár hodinách ho prepustili. Vtedy mal vyšetrovateľovi povedať, že si Srbov vymyslel a od Andruskóa vzal nejaké peniaze. Teraz sa však k tomu vyjadrovať nechcel, údajne kvôli tomu, že je v pozícii svedka v prebiehajúcom vyšetrovaní.