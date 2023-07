V uliciach hlavného mesta SR bolo v plnom nasadení kvôli obom pochod, množstvo príslušníkov Policajného zboru ako aj príslušníkov Mestskej polície. Šoféri museli strpieť určité dopravné obmedzenia počas konania oboch pochodov.

Dúhový Pride 2023 v uliciach Bratislavy. V uliciach bratislavského Starého Mesta bolo v pohotovosti množstvo príslušníkov policajného zboru. Zdroj: Karol Farkaš

Dúhový PRIDE na fotografiách si pozrite v našej galérii >>>

Centrom Dúhového PRIDE bolo Námestie Slobody v Bratislave, na ktoré sa bolo možné dostať zo štyroch strán. Kto sa sem chcel dostať, musel prejsť kontrolou, ktorú vykonávali pracovníci bezpečnostnej služby. Na námestie bol zakázaný vstup s nožom, kovovými tyčami, veľkými dáždnikmi a inými nebezpečnými predmetmi. Vystúpilo tu viacero kapiel a hudobných interpretov. Podujatie trvalo do večerných hodín.

Na tohtoročný Dúhový PRIDE prišla aj Radka, ktorá prežila teroristický útok na Zámockej ulici. Pre samotné dievča je účasť špecifiká práve po streľbe, pri ktorej boli brutálne zavraždení jej dvaja kamaráti Matúš a Juraj.

"Zabili mi dvoch kamarátov a mňa skoro tiež. Preto je dôležité tu pre mňa byť. Napriek tejto tragédii, nikto nebol schopný schváliť zákon, kde by sme mali aspoň nejaké práva. Veľmi veľa energie a času som venovala tomu, aby som následky po tej tragédii vedela rozchodiť. Je to už lepšie, ale každý jeden pohyb bolí, ale naozaj, že bolí. Mám tam titánovú tyč, ktorú tam mám už navždy. Ide o tom, že som mala prestrelenú celú stehennú kosť a tým pádom tam nemá, čo držať. Tie následky už budú do konca života, " povedala Radka pred začiatkom pochodu.

Trasa pochodu v rámci podujatia Dúhového PRIDE bola z bezpečnostných dôvodov utajená. Účastníci Dúhového PRIDE sa vybrali pochodovať do ulíc Starého mesta o 14tej hodine. Pochod Hrdí na rodinu sa začal o hodinu neskôr. Účastníci oboch pochodov sa nestretli, keďže každý išiel inou trasou.

Samotný pochod Dúhového PRIDE sa zaobišiel bez incidentov. Cez Staré mesto pochodovalo niekoľko tisíc farebne oblečených ľudí.

