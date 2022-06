Július Barczi sa narodil v Rožňave do maďarskej rodiny. Navštevoval Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej, kde maturoval z rétoriky. Vyštudoval históriu umenia na Trnavskej Univerzite a ako 29- ročný nastúpil na pozíciu riaditeľa múzea Betliar. Na starosti mal aj hrad Krásna Krásna Hôrka. Po štyroch rokoch podal výpoveď a našiel svoje uplatnenie v Bratislave.

„Činnosť Júliusa Barcziho na pozícii riaditeľa SNM-MB je možné hodnotiť veľmi pozitívne, o čom svedčí rast návštevníkov, príprava a realizácia 6 výstav, realizované rekonštrukcie a opravy vo všetkých objektoch múzea, zvýšenie starostlivosti o anglický park v Betliari, ale aj organizovanie mnohých akcií a podujatí, ktoré prilákali ďalších návštevníkov,“ povedal pre Rožňavu24.sk generálny riaditeľ SNM, Branislav Panis.

Na snímke rodinný erb Andrássyovcov z Hradu Krásna Hôrka. Zdroj: archív Evy Kováčovej

V čase svojho odchodu Barczi nechcel konkretizovať dôvody svojej výpovede. Pre náš denník teraz po rokoch prezradil, že to bolo hlavne kvôli Krásnej Hôrke. Tá nekonečná byrokracia ho vyčerpávala. "Nebavilo ma už to siahodlhé vysvetľovanie a po určitom momente ma to už aj urážalo. Mal som subjektívne pocit, že možno ja som tou prekážkou, prečo ten proces nenapreduje," prezradil Barczi.

Krásna Hôrka podľahla požiaru pred 10 rokmi. Za ten čas bolo vedenie múzea bičované kritikou zo strany médií. "Vraj sa tým eliminovali príjmy z turistického ruchu. Pritom jediný príjem mali z parkovného," myslí si bývalý riaditeľ múzea. Ani po odchode však na múzeá v okolí Rožňavy nezanevrel a pravidelne ku nim chodí ako konzultant. Na margo zaostalého regiónu má kritické postrehy: "My nedokážeme využívať naplno svoj potenciál. Prečo tí ľudia neprofitujú z návštevnosti múzea v Betliari? My sme v čase sezóny zamestnávali aj stovku ľudí a to si nikto neváži," hovorí Barczi o časoch, pred tragédiou Krásnej Hôrky.

