Stačí vám debnička a šikovné ruky a zásobu slovenských jabĺk na zimu si môžete zaobstarať sami a s neuveriteľným bonusom. Emilove sady totiž otvorili svoje jablkové sady pre verejnosť a rozhodli sa ponúknuť dozber ovocia, ktoré zostalo na stromoch. Ovocinári totiž jablká nemajú ako skladovať, ceny energií im stúpli tak, že sa to jednoducho nevyplatí. A to zadarmo, alebo za dobrovoľný príspevok.

Vlani v ovocnej farme v Dvoroch nad Žitavou mesačne zaplatili za elektrinu na chladenie na 4 stupne Celzia 5 000 eur, pri súčasnej cene by to bolo desaťnásobne viac! Znamená to, že pri súčasných cenách elektriny by chladenie jabĺk vyšlo okolo 50 tisíc eur mesačne a to je neúnosné, šokoval nás majiteľ ovocnej farmy v Dvoroch nad Žitavou Emil Schultz.

A hoci na tohtoročnú úrodu pochválil, práve pre vysoké ceny energií hrozilo, že krásne a zdravé jablká zhnijú priamo na stromoch. Chladiace sklady, ktoré sú po naplnení konzervované dusíkom, sa im totiž predražia tak, že ich ani nebudú plniť.

"Skladovať jablká v chladiarenských boxoch je pri súčasných cenách energií finančne neúnosné. Ak to prerátame, naše jablká tak nebudú môcť konkurovať o polovicu lacnejším jablkám zo zahraničia, kde sú vyššie dotácie pre ovocinárov," povedal nám Emil Schultz. Jednoducho povedané, ak sa vysoká cena energie za skladovanie premietne do ceny jabĺk, tak sa naše, slovenské jablká, stanú oproti zahraničnej konkurencii, nepredajné.

Pri prechádzke jablkovým sadom zisťujeme, čo sa stane v prípade, ak jablká zostanú na stromoch a nie v skladoch. "Ovocie pohnije," dozvedáme sa. "A ak to bude nutné, tieto stromy, ktoré vidíte, budeme musieť zlikvidovať. Sú to pritom desaťročné, najlepšie rodiace jablone. Potrebujeme mzdy, platiť energie, náklady, a keď na to nebude, nuž...," konštatuje Emil Schultz.

Tento katastrofický scenár sa však zatiaľ nenaplnil, pretože sady ponúkli ovocie všetkým, ktorí si chcú slovenské jabĺčka naskladniť vo svojich pivničkách. V prvý deň bol v Emilových sadoch doslova nával. Ako nám povedal Emil Schultz, samozber bude pokračovať dnes a počas víkendu.

