Mnohí dostali strach, že ak to do konca augusta nestihnú, budú platiť za plyn v budúcom roky stovky eur mesačne. ÚRSO v posledných dňoch zaznamenal viaceré podnety na dodávateľa - spoločnosť Energie2, ktorý svojich odberateľov plynu vyzýva k tomu, aby podpísali dohodu a ukončili zmluvu o združenej dodávke zemného plynu s týmto dodávateľom.

Dodávateľ Energie2, a.s. argumentuje tým, že ide o postup vychádzajúci z vyhlásení Ministerstva hospodárstva SR, na základe ktorého sa odberatelia pri prepise zmluvy k inému dodávateľovi (konkrétne k SPP a.s., ZSE Energia, a.s. a VSE, a.s.) dostanú k lepším a nižším cenám ako by im dodával ich súčasný dodávateľ.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Úrad považuje informáciu zasielanú dodávateľom Energie2, a.s. s za klamlivú a neúplnú. Informácia môže pôsobiť na odberateľa nátlakovo, vzhľadom na vyjadrenie konkrétneho dátumu 31.08.2022 na uskutočnenie zmeny a upozornenia, že ak odberateľ zmenu neuskutoční, bude musieť platiť za plyn zvýšenú cenu bez možnosti skoršej výpovede.“

Úrad zdôrazňuje, že cena za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov v roku 2023 bude vzhľadom na vývoj na trhu s energiami vyššia. Záleží však od cenového návrhu dodávateľa plynu a následne od schváleného cenového rozhodnutia jednotlivým dodávateľom, aká cena za dodávku plynu bude nakoniec platná pre odberateľov v domácnosti. Tí, totiž, podľa zákona o regulácii patria medzi zraniteľných odberateľov s regulovanou cenou za dodávku plynu. Rozhodujúcim faktorom bude aj prijatie avizovaných vládnych mimoriadnych opatrení v oblasti stabilizácie cien energií.

Úrad odberateľom odporúča, aby si uvedenú zmenu dodávateľa dobre premysleli a nenechali sa tlačiť do úkonov, ktoré urobiť nechcú a najmä aby bezhlavo neuzatvárali ponúknutú dohodu bez toho, aby mali uzavretú zmluvu s novým dodávateľom. Ak by odberateľ odoberal plyn bez toho, aby mal uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu o dodávke, išlo by o neoprávnený odber.

Ku koncu roka je dodávateľ povinný zverejniť na svojej web stránke schválené cenové rozhodnutie úradu s maximálnymi cenami za dodávku plynu a cenník za dodávku plynu, na základe ktorého sa odberateľ vie rozhodnúť, či zostane u svojho dodávateľa aj počas ďalšieho obdobia alebo ukončí zmluvu z dôvodu zmeny ceny (odporúčame preštudovať si Obchodné podmienky v časti ukončenia zmluvy).

Čo robiť, ak už ste takúto dohodu podpísali