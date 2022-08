Cyril Fogaš (62) je inštruktorom lietania na helikoptérach. Jeho veľkým snom bolo postavenie Heliportu na Liptove. Vybavil preň až 41 povolení, ale projekt sa napriek enormnej snahe nepodarilo postaviť. "Primátor zmenil územný plán retrospektívne, čo nie je v pohode," povedal Fogaš.

Ako zviditeľnenie svojho protestu postavil Dom hore nohami. Domček ktorý pozostáva z klasických zariadených miestností, len prevrátený, nájdu návštevníci priamo pri hlavnej ceste. Dom naopak sa nachádza pri Liptovskom Mikuláši neďaleko akvaparku. Vstup je spoplatnený. Deti do 2 rokov majú vstup zdarma, pre deti medzi 2 až 12 rokmi a pre ZŤP je vstup 5€, študenti a dospelí si zaplatia 8€. "Je tam pri domčeku aj Socha Slobody a vrtuľník a ľudia to aj volajú Heliport, aspoň toľko sa mi podarilo dosiahnuť," hovorí neúnavný podnikateľ.

Ide o unikát na Slovensku aj v okolitých krajinách

Sympatický pán Cyril nám potvrdil, že tento jeho projekt je ojedinelý na Slovensku a nič podobné sa nenachádza ani v okolitých krajinách. Celkovo už atrakciu navštívilo aj pol milióna návštevníkov. Domček je prístupný celoročne, avšak v letných mesiacoch o 3 hodiny dlhšie. Otváracie hodiny letné (15.5.-.15.9.) Po-Ne: 9:00-20:00, zimné (16.9.-14.5.) Po-Ne: 9:00 - 17:00.

Pánovi Cyrilovi je veľkou inšpiráciou pre jeho ďalšie projekty jeho päť vnúčat. "To sú moji poradcovia. Oni mi rozprávajú, ako si predstavujú svoj rozprávkový detský svet. A ja to potom prenášam do našej reality," hovorí energický podnikateľ, ktorému Liptov vďačí aj za ďalšie atrakcie: zábavný park Fantázia Liptov, aj Liptovský obor - chlapec o výške 10 metrov a 10 centimetrov. "My hovoríme, že je 7-8 rokov starý," pochválil sa dedo Cyril.

Štvorčlenná rodina s väčšími deťmi na vstup minie 4x8 = 32€. Čo hovoríte na tie ceny? Hlasujte v našej ankete.

