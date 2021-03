V Dolnej Strehovej aj v týchto chvíľach na ulici stretnete nejednu čerstvú mamičku, či otecka prechádzajúceho sa po ulici s kočíkom. „Čo vnímam aj ostatné kamarátky či známe, tak skoro každá jedna oznámila, že je v očakávaní,“ povedala nám mamička trojmesačného Lukáška Alžbeta (23). „Určite je to aj lockdownom, a tým, že na seba ľudia mali viac času,“ pousmiala sa.

Alžbeta nie je v rodine jediná, ktorá počas prvého lockdownu otehotnela. „Spolu so mnou porodili už aj dve moje sestry, ďalšia má termín v máji,“ povedala. „V našom prípade to bolo plánované, aj keď sa väčšina ľudí smiala, že nám to vyšlo práve vďaka karanténe,“ povedala zo smiechom.

Alžbeta (vľavo) so sestrou Zuzanou (v strede) a kamarátkou Svetlanou (vpravo) Zdroj: Beáta Javorčíková

„Malý plánovaný nebol, ale samozrejme, že sa tešíme a najviac na svete ho ľúbime,“ povedala Alžbetina sestra Zuzana (28). „My sme si povedali, že počkáme až na čas po korone, ale keď už sme videli, že to nemá konca, tak sme sa rozhodli, že čakať nebudeme a vyšlo to na prvýkrát,“ zasmiala ich kamarátka sa Svetlana (24).

„Eliška, Nelka, Lejka, Natálka, Ninka, Jakubko, Luky, Emka... takže budem mať deviate,“ rátala svoje vnúčence starká Dana (53) z Dolnej Strehovej, pričom len za toto obdobie jej ich pribudnú štyri. „Počas návštevy mi švagriná povedala, že bude starká a keď som prišla domov, dozvedela som sa, že aj ja budem mať ďalšie vnúčatá, takže to bolo veľmi milé,“ povedala s láskou.

Aj podľa starostu obce Ľuboslava Dobrockého (34) je pôrodnosť v Dolnej Strehovej momentálne naozaj mimoriadna. „Síce nás postihla pandémia, ale udialo sa aj niečo veľmi pekné. Môžeme dúfať, že aj aktuálny lockdown nám prinesie podobné výsledky,“ pousmial sa.

Poslanec obecného zastupiteľstva Miroslav Matúška (35) sa z vyššej pôrodnosti taktiež veľmi teší. „Občanov sme už aj pred tým motivovali k tomu, aby mali deti, pretože nás začalo ubúdať,“ povedal, pričom príkladom im išiel aj on sám. „Máme desaťmesačného chlapčeka. Je to milá povinnosť,“ poznamenal.

Obecný poslanec Miroslav Matúška (35) so ženou a desaťmesačným synom Zdroj: Beáta Javorčíková

„Ešte v období, kedy sme netušili, že bude rok 2020 bude v tomto smere taký pozitívny, navrhli sme zvýšiť príspevky pri narodení dieťaťa. Kvôli veľkému množstvu novonarodených detí sa nám však rozpočtová položka značne zvýšila. S obecným zastupiteľstvom sme však veľmi radi hľadali financie na to, aby sme mohli príspevky vyplácať,“ dodal starosta.

Kvôli prírastku malých občanov však môžu vzniknúť problémy s kapacitou miestnej škôlky. Tá podľa starostu nie je dostačujúca už teraz. „Kapacita je 24 detí pre celú spádovú oblasť. Tým, že len v obci Dolná Strehová sa v roku 2017 narodilo 17 detí, budeme musieť hľadať ďalšie možnosti jej rozšírenia,“ dodal.