Oslovení Sliačania svoju neistotu neskrývali. “Bývam tu 40 rokov, čo spravili Rusi, toto tu nikomu nevadilo? Žil som tu s nimi. Ťažko je vyjadriť sa, či som vyslovene za alebo proti tejto zmluve. Veľa ľudí tu nesúhlasí, ale nič s tým asi nespravia." uviedol Dušan. Pridáva sa aj ďalší Sliačan Rastislav. “Záleží to od toho, čo sa tu naozaj bude diať, to nikto nevie. Museli s tým ľudia rátať, keď sme už vstúpili do NATO. Málo ľudí má presnú informáciu, je to všetko skreslené," povedal.

Anketa Ste za dohodu o obrannej spolupráci s USA? určite áno 9% v žiadnom prípade nie 91% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Podľa neho je však zásadným problémom hluk. To si myslí aj autorka petícii proti zmluve. “Som obyvateľkou mesta Sliač a Američanov a neustály hluk stíhačiek tu nechcem!,” napísala Paulína Barochovská. V tomto duchu sa vyjadruje aj banskobystrický primátor Ján Nosko.

“Chceme, aby bola vypracovaná hluková štúdia, keďže práve hluk bude jedným z najväčších obmedzení, ktoré sa dotknú žiakov v školách, pacientov, ktorí sa liečia napríklad v kúpeľoch Sliač či Kováčová, ale aj bežných obyvateľov žijúcich v okolí,” povedal banskobystrický primátor Ján Nosko.

Podľa primátorky Sliača Ľubici Balgovej sa hovorí len o financovaní modernizácii letísk a o podmienkach prítomnosti amerických vojakov v krajine, ale to je málo.

O slabej informovanosti hovorí aj vedenie Zvolena. “Zvolenčania a ďalší obyvatelia nášho regiónu nie sú informovaní vôbec. No a keďže ide o mimoriadne dôležitú záležitosť, pýtajú sa nás starostov a primátorov, ako prípadné schválenie obrannej dohody ovplyvní ich životy. Žiaľ, veľa im toho povedať nevieme, nakoľko ani my nemáme informácie od štátu,” uviedla primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová. Preto dotknuté samosprávy adresovali poslancom NR SR spoločný list, v ktorom nechýba otázka zachovania civilných letov zo Sliača, počtu preletov stíhacích lietadiel, vrátane častí dňa, kedy sa tak bude diať a podobne.

“Z otázok, ktoré denne dostávam od Zvolenčanov však cítim, že najväčšie obavy majú o svoju bezpečnosť. V prípade konfliktu sa dá ľahko predpokladať, kam asi môže byť namierený útok. Nik doteraz nereagoval na naše obavy,” doplnila.

Predstavitelia dotknutého regiónu sa stretli v piatok s ministrom obrany Jaroslavom Naďom v Banskej Bystrici, aby s ním o dohode o obrannej spolupráci medzi Slovenskom a USA hovorili. „Adresovali sme mu širokú škálu otázok, na ktoré potrebujeme poznať odpovede. Na nasledujúcom spoločnom stretnutí s vedením rezortu obrany sa k nim vrátime,“ reagoval po stretnutí banskobystrický primátor Ján Nosko. Obrátiť sa chcú aj na šéfa parlamentu.