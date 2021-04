Cieľom výstavy je, aby spoločnosť premýšľala o tom, ako vníma Rómov. "A že Róm môže byť niekto, o ktorom si to nemyslíme, no pre spoločnosť niečo znamená," uviedol Roman Čonka zo Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Pozrite sa, o ktorých osobnostiach ste netušili, že patria do tohto etnika.

Herec, komik, režisér a producent Charlie Chaplin (88) mal rómskych predkov - narodil sa v rómskom voze pri Birminghame, na mieste nazývané Čierna záplata, kde žila komunita kočových Rómov. Stvárnil filmovú postavu tuláka na základe vlastného vnímania rómskeho života. Zdroj: Ingrid Timková