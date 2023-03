Protest a blokovanie cesty zorganizovala obec v spolupráci s deťmi materskej a základnej školy a členmi tamojšieho senior klubu. Chceli tak upozorniť na to, že obec zhustenou premávkou trpí. "Chápeme, že tí vodiči musia niekde jazdiť. Ale chceme, aby počas zhustenej premávky, bola adekvátnym dopravným značením regulovaná jej rýchlosť a intenzita," povedal starosta obce Jozef Kováč.

Starosta sa posťažoval na to, že investor obec dlhodobo ignoruje a nerieši požiadavky na ochranu a zachovanie bezpečnosti a zdravia jej obyvateľov. Podľa neho dochádza nečinnosťou zodpovedných v obci k všeobecnému ohrozeniu. Ak sa situáciou nebude naďalej nik zaoberať, v Mníchovej Lehote sa chystá blokovanie dopravy v nepravidelných intervaloch viackrát týždenne. "Obyvatelia sa tu stretli z toho dôvodu, že kompetentné orgány štátne aj orgány zhotoviteľa rekonštrukcie cesty I/9 nie sú ochotné vôbec reagovať na naše požiadavky, že trasa cez Mníchovu Lehotu, ktorá je využívaná vodičmi osobných áut ako obchádzková trasa je tak preťažená, že v tejto obci sa nedá bezpečne pohybovať ani na priechodoch pre chodcov, ani mimo nich," skonštatoval starosta.

Ten dodal, že v obci je chodník len na jednej strane cesty. "Na druhej strane máme škôlku. Chodí tam sedemdesiat malých detí. Na jednej strane máme chodník, na druhej kostol. Nedokážem z pozície starostu obce docieliť, aby niekto túto problematiku riešil, nedokážem presvedčiť úrady, že obchádzková trasa cez našu obec, aj keď nie je vyznačená ako obchádzková trasa, k tomu všetkým vodičom slúži. Nárast premávky je tu možno až sedemnásobný. Mne to vychádza, že sa tu cez deň premelie 10 až 12-tisíc vozidiel. Ak si niekto myslí, že táto cesta tretej triedy je na to stavaná, tak nie je. Je len otázka času, kedy sa tu stane niečo také, čo sa nedá vrátiť a potom som veľmi zvedavý, kto sa k tomu postaví čelom a povie: áno je to moja vina, lebo som tomuto problému nevenoval pozornosť," dodal starosta Kováč.

Starosta zároveň doplnil, že už od roku 2014, keď sa začala plánovať rekonštrukcia panelky upozorňoval na to, že v Mníchovej Lehote bude problém. "So Slovenskou správou ciest som mal posledný kontakt predvčerom, pozvali nás na predstavenie harmonogramu ďalších činností, spýtal som sa ich, či plánujú riešiť situáciu s obchádzkovou trasou a bolo nám povedané, že nevedia, prečo by mali niečo riešiť , pretože toto nie je obchádzková trasa a autá tadiaľto chodia samé, oni ich do toho nenútia. Veď to je úbohé," skonštatoval starosta s tým, že aj maketu policajta si musela obec kúpiť sama.

Na proteste sa zúčastnili deti z obce aj Elena Lacová, riaditeľka materskej školy. "Sme tu preto, lebo táto situácia je pre všetkých občanov nebezpečná, aj pre naše deti. Denno-denne tento priechod využívame a niektorí vodiči nerešpektujú rýchlosť v obci a jazdia rýchlo," povedala Lacová. Podľa ľudí v obci už došlo na ceste aj ku kolíziám miestnych ľudí s autami. Zatiaľ vraj iba zázrakom nikto nezomrel.

Podľa dôchodcu, ktorý žije v obci, ide v Mníchovej Lehote o život. "Každý tu chodí sedemdesiat, osemdesiat kilometrov za hodinu, niektorí aj deväťdesiakou, naháňajú sa tu. Všetci sa tu predbiehajú, sa čudujem, že tu kohosi už nezabilo. Je to tu o život. Mali tu byť semafory, mala tu byť aspoň štyridsiatka a nikto nič, ani žandári sem nechodia merať, tu keby si dali pokladničku, tak zarobia na opravu tej panelky behom troch dní," povedal.

Čo si myslia o blokovaní cesty a rekonštrukcii panelky vodiči? Čítajte na ďalšej strane!