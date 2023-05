Desivý prípad sa stal v Základnej škole Pieninská v Banskej Bystrici v pondelok (24.4.) po hodine telesnej výchovy, keď išli žiaci šiesteho ročníka späť do triedy na ďalšie vyučovanie. Jedno z dievčat sa napilo z vlastnej fľaše a obsah tekutiny vypľulo na dlážku. Dezinfekčný prostriedok vo fľaši zacítila aj triedna učiteľka.

Vedenie školy v súvislosti s incidentom odmieta, že by dievča bolo dlhodobo šikanované. O tom, odkiaľ dezinfekčný prostriedok pochádzal, škola nemá vedomosť. Žiačku po udalosti previezli do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Vyšetrenia našťastie nepreukázali poleptanie slizníc, či poškodenie tráviaceho traktu. O dva dni neskôr pacientku prepustili do domácej starostlivosti.

Táto udalosť zasiahla aj samosprávu, ktorá na ňu chce v rámci školského úradu reflektovať posilnením odborného tímu. V praxi to bude podľa hovorkyne mesta Banská Bystrica Dominiky Adamovičovej vyzerať tak, že referent školskej krízovej intervencie bude pomáhať základným školám nielen v prípade potreby riešiť problémové situácie, ale súčasne bude realizovať preventívne aktivity, zamedzujúce patologickým javom a neprimeraným konfliktom medzi žiakmi.

